انهدام ۴۰باندتهیه و توزیع مواد مخدر در آذربایجان شرقی طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نصرتی شامگاه یک شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی در تبریز با اشاره به اینکه اعتیاد عامل بسیاری از جرایم و حوادث جامعه است، ابراز داشت: بیش از ۴۵ هزار معتاد شناسنامه دار در استان در چرخه درمان قرار دارند که ما این تعداد افراد را تحت کنترل داریم.

وی با اشاره به اینکه مرکز نگهداری ماده ۱۶ به عنوان حلقه مفقوده مبارزه با مواد مخدر در استان است، گفت: معتادانی که تمایلی به درمان ندارند در این مرکز به صورت اجباری تحت درمان قرار می گیرند و پس از بهبودی و حرفه آموزی به جامعه برمی گردند.

نصرتی با اشاره به اینکه اقدامات دولت تدبیر و امید در مبارزه با این معضل اجتماعی مثبت بوده و علاوه بر مقابله، پیشگیری را نیز جزو برنامه های خود قرار داده، ابراز داشت: البته اقدامات صورت گرفته در درمان و کاهش آسیب ها راضی کننده نیست و باید با بسیج تمام امکانات و نیروها زمینه بازگشت معتادان به جامعه را فراهم کنیم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی بر ضرورت احداث مرکز ماده ۴۲ مواد مخدر در تبریز نیز تاکید کرد و گفت: متاسفانه تاکنون نتوانسته ‌ایم مرکز ماده۴۲ را در آذربایجان‌شرقی راه ‌اندازی کنیم ولی امید است با تلاش‌ مسئولان امر شاهد بهره برداری از این مرکز نیز در آینده نزدیک باشیم.

نصرتی با تاکید بر اینکه ۹۰.۷ درصد معتادان استان را آقایان و ۹.۳ درصد را زنان تشکیل می دهند، افزود: ۸۶۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر تا ابتدای اسفند ماه امسال در استان کشف و ضبط شده است که در همین مدت ۴۰ باند تهیه و توزیع مواد مخدر متلاشی شده است.