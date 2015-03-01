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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۲۱:۵۲

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آغاز عملیات گسترده در صلاح الدین/آزادی دو منطقه تکریت از لوث داعش

آغاز عملیات گسترده در صلاح الدین/آزادی دو منطقه تکریت از لوث داعش

رسانه های عراق از آغاز عملیات گسترده نیروهای ارتش و نیروهای داوطلب مردمی و عشایر در استان صلاح الدین و آزادسازی دو منطقه شهر تکریت از لوث تروریستهای تکفیری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یک منبع امنیتی گفت شمار زیادی نیرو به فرمان حیدرالعبادی فرمانده کل نیروهای مسلح و نخست وزیر عراق از محورهای مختلف برای آزادسازی استان صلاح الدین  به راه افتاده اند.

این منبع افزود شمار زیادی از نیروهای امنیتی به فرمان حیدرالعبادی  و تحت نظارت وزارت کشور از محورهای مختلف سامراء و دیالی برای آزادسازی مناطق دیگر از لوث تروریستهای داعش حرکت کرده اند.

حیدرالعبادی امروز به سامراء رفت و پس از زیارت حرمین مطهر  عسگریین(ع)، نشستی با فرماندهان و مقامات محلی برای آغاز عملیات نظامی گسترده علیه داعش در استان صلاح الدین به منظور  آزادسازی تکریت برگزار کرد.

بر اساس گزارش السومریه، نیروهای امنیتی و نیروهای داوطلب مردمی توانستند در اولین گام، محله الطین و منطقه البوعبید در شمال و غرب تکریت را آزاد کنند.

به گفته این منبع، تعداد زیادی نیرو در اطراف تکریت مستقر شده اند و این نیروها توانستند محله الطین در غرب دانشگاه تکریت در شمال این شهر و نیز منطقه البوعبید را پاکسازی کنند.

این منبع از حملات سنگین توپخانه ای و موشکی نیروهای امنیتی به مواضع تروریستهای داعش در داخل و خارج تکریت خبر داد.

برخی رسانه های عراق هم از فرار گسترده تروریستهای داعش از تکریت خبر داده اند.

کد مطلب 2509445

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