آغاز عملیات گسترده در صلاح الدین/آزادی دو منطقه تکریت از لوث داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، یک منبع امنیتی گفت شمار زیادی نیرو به فرمان حیدرالعبادی فرمانده کل نیروهای مسلح و نخست وزیر عراق از محورهای مختلف برای آزادسازی استان صلاح الدین به راه افتاده اند.

این منبع افزود شمار زیادی از نیروهای امنیتی به فرمان حیدرالعبادی و تحت نظارت وزارت کشور از محورهای مختلف سامراء و دیالی برای آزادسازی مناطق دیگر از لوث تروریستهای داعش حرکت کرده اند.

حیدرالعبادی امروز به سامراء رفت و پس از زیارت حرمین مطهر عسگریین(ع)، نشستی با فرماندهان و مقامات محلی برای آغاز عملیات نظامی گسترده علیه داعش در استان صلاح الدین به منظور آزادسازی تکریت برگزار کرد.

بر اساس گزارش السومریه، نیروهای امنیتی و نیروهای داوطلب مردمی توانستند در اولین گام، محله الطین و منطقه البوعبید در شمال و غرب تکریت را آزاد کنند.

به گفته این منبع، تعداد زیادی نیرو در اطراف تکریت مستقر شده اند و این نیروها توانستند محله الطین در غرب دانشگاه تکریت در شمال این شهر و نیز منطقه البوعبید را پاکسازی کنند.

این منبع از حملات سنگین توپخانه ای و موشکی نیروهای امنیتی به مواضع تروریستهای داعش در داخل و خارج تکریت خبر داد.

برخی رسانه های عراق هم از فرار گسترده تروریستهای داعش از تکریت خبر داده اند.