پایان اردوی تیم کشتی آلیش گلستان/یک گلستانی رییس کشتی آلیش آسیاشد

محمدحسین ملاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی آمادگی کشتی با کمربند استان گلستان روز جمعه در خانه کشتی گرگان برگزار شد و به پایان رسید.

ملاح افزود: باتوجه به در پیش بودن مسابقات قهرمانی کشور کشتی با کمربند (آلیش) مردان در رده سنی بزرگسالان این اردوی آمادگی برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: مسابقات کشتی با کمربند تحت نظارت مستقیم فدراسیون و بنا بر اعلام اتحادیه جهانی کشتی مبنی بر فعالیت تمامی رشته های مختلف کشتی زیر نظر فدراسیون ملی کشتی سایر کشورها و همچنین ضرورت نظم پذیری، تعمیم و گسترش ورزش، حفظ و ارتقاء سطح سلامتی برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: این مسابقات در تاریخ ۲۰ و ۲۱ اسفندماه برگزار خواهد شد.

نایب رییس هیات کشتی گلستان از برگزاری مسابقات آلیش بانوان در گرگان خبر داد و گفت: مسابقات قهرمانی کشور کشتی کمربند (آلیش) زنان در رده سنی بزرگسالان طبق روال سال های گذشته با استفاده از پوشش اسلامی و هماهنگی معاونت امور بانوان وزارت ورزش و جوانان برگزار می شود.

ملاح افزود: این مسابقات توسط فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در روزهای ۲۱ و ۲۲ اسفندماه در سالن آزادی شهرستان گرگان برگزار خواهد شد.

وی همچنین از انتصاب یک گلستانی به ریاست کشتی آلیش آسیا خبر داد.

وی اظهار کرد: عیسی مومنی قهرمان آسیا و از پیشکسوتان کشتی استان گلستان و مسئول کمیته کشتی ساحلی عضو کمیسیون ساحلی اتحادیه جهانی کشتی(UWW) به عنوان رئیس کشتی کمربند (آلیش) قاره آسیا انتخاب شد