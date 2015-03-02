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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۹

ملاح خبر داد:

پایان اردوی تیم کشتی آلیش گلستان/یک گلستانی رییس کشتی آلیش آسیاشد

پایان اردوی تیم کشتی آلیش گلستان/یک گلستانی رییس کشتی آلیش آسیاشد

گرگان – نایب رییس هیات کشتی گلستان از پایان یافتن اردوی تیم کشتی با کمربند (آلیش) و انتصاب یک گلستانی به عنوان رییس این رشته در آسیا خبر داد.

محمدحسین ملاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی آمادگی کشتی با کمربند استان گلستان روز جمعه در خانه کشتی گرگان برگزار شد و به پایان رسید.

ملاح افزود: باتوجه به در پیش بودن مسابقات قهرمانی کشور کشتی با کمربند (آلیش) مردان در رده سنی بزرگسالان این اردوی آمادگی برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: مسابقات کشتی با کمربند تحت نظارت مستقیم فدراسیون و بنا بر اعلام اتحادیه جهانی کشتی مبنی بر فعالیت تمامی رشته های مختلف کشتی زیر نظر فدراسیون ملی کشتی سایر کشورها و همچنین ضرورت نظم پذیری، تعمیم و گسترش ورزش، حفظ و ارتقاء سطح سلامتی برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: این مسابقات در تاریخ ۲۰ و ۲۱ اسفندماه برگزار خواهد شد.

نایب رییس هیات کشتی گلستان از برگزاری مسابقات آلیش بانوان در گرگان خبر داد و گفت: مسابقات قهرمانی کشور کشتی کمربند (آلیش) زنان در رده سنی بزرگسالان طبق روال سال های گذشته با استفاده از پوشش اسلامی و هماهنگی معاونت امور بانوان وزارت ورزش و جوانان برگزار می شود.

ملاح افزود:  این مسابقات توسط فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در روزهای ۲۱ و ۲۲ اسفندماه در سالن آزادی شهرستان گرگان برگزار خواهد شد.

وی همچنین از انتصاب یک گلستانی به ریاست کشتی آلیش آسیا خبر داد.

وی اظهار کرد: عیسی مومنی قهرمان آسیا و از پیشکسوتان کشتی استان گلستان و مسئول کمیته کشتی ساحلی عضو کمیسیون ساحلی اتحادیه جهانی کشتی(UWW)  به عنوان رئیس کشتی کمربند (آلیش) قاره آسیا انتخاب شد

کد مطلب 2509449

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