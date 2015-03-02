  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۲۳

درویش نژاد:

بی توجهی به فرهنگ رشد نا به هنجاری ها جامعه را در پی دارد

بی توجهی به فرهنگ رشد نا به هنجاری ها جامعه را در پی دارد

بندرعباس - مدیرکل فرهنگ وارشاد هرمزگان گفت: زمانی نا به هنجاری ها در جامعه گسترش می یابد که فرهنگ مورد بی توجهی قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا درویش نژاد شامگاه یکشنبه در دیدار هنرمندان با محمدرضا اصلانی هنرمند مطرح کشور بیان داشت: استان هرمزگان یکی از استانهای مستعد برای پرورش فیلم سازان در حوزه مستند و حتی فیلم های کوتاه و بلند است.

درویش نژاد اظهارداشت: فیلم سازان جوان استان می توانند در توسعه و فرهنگ سازی و شناساندن ناهنجاری های اجتماعی به مردم نقش موثری داشته باشند. فیلم سازی هنری زیبا و پر اهمیت است.

وی عنوان کرد: جامعه ای که دارای غنای فرهنگی و پشتوانه هنری باشد نسبت به حفظ و صیانت از سرمایه های انسانی خود کوشا است و سعی می کند از تجربه و آموخته های آنها به بهترین نحو استفاده و به نسل های دیگر منتقل کند. نا به هنجاری ها زمانی در جامعه گسترش می یابد که فرهنگ مورد توجه و در راس امور نباشد و هم اکنون بیش از هر زمانی دیگر به اتحاد فرهنگی نیازمندیم.

درویش نژاد تصریح کرد: حمایت از فیلم سازان و فیلم های تجربه اولی در وزارت فرهنگ و ارشاد مورد تاکید است. در استان هرمزگان هم سعی شده با تقویت و حمایت از انجمن فیلم سازان جوان شاهد رشد و شکوفایی فیلم سازان جوان استان باشیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان یاد آور شد: توسعه پایدار جامعه افزایش شور و نشاط جمعی، استحکام بخشیدن به پیوندهای ملی، ارتقای معرفت شناسی و ...همگی منوط به توسعه فرهنگی و هنری کشور است.

در ادامه محمدرضا اصلانی از اساتید سینما و مستندساز مطرح کشور ضمن تقدیر و تشکر از برگزاری دوره های آموزشی گفت: استان هرمزگان دارای استعدادها و سوژه های بسیار خوبی برای فیلم سازی مستند می باشد و نیازمند است یک دوره بلند مدت بصورت آموزش تخصصی و عملی در حوزه تولید فیلم و سینما برگزار شود.

وی اظهار داشت: با توجه به پیشینه خوب فیلم سازی در هرمزگان و حضور حسن بنی هاشمی و کورش گرمساری نشان از علاقه و گرایش فیلم سازان هرمزگان به سینمای مستند و تجربی می باشد که می تواند این بخش را با برنامه ریزی صحیح ارتقا بخشید.

 

کد مطلب 2509451

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها