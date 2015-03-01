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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۲۳:۱۴

هفته بیست و پنجم سری آ؛

اینتر در خانه مقابل فیورنتینا شکست خورد

اینتر در خانه مقابل فیورنتینا شکست خورد

تیم فوتبال اینتر در ادامه روند پر نوسان خود در این فصل از رقابتهای سری آ برابر فیورنتینا شکست خانگی را متحمل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ دسته اول ایتالیا، سری آ یکشنبه شب با شکست خانگی تیم اینتر همراه شد. این تیم که پذیرای فیورنتینا بود در پایان با یک گل نتیجه را واگذار کرد. محمد صالح در دقیقه ۵۵ تنها گل این بازی را برای فیورنتینا به ثمر رساند. اینتر با وجود این باخت در امتیاز ۳۵ باقی ماند و با یک امتیاز بیشتر از میلان در رده هشتم جدول ایستاد. فیورنتینا هم ۴۲ امتیازی شد و در رده پنجم جدول سری آ قرار گرفت.

نتایج کامل دیدارهای برگزار شده به شرح زیر است:

* آتالانتا یک - سامپدوریا ۲
* چزنا یک - اودینزه صفر
* پالرمو صفر - امپولی صفر
* ساسولو صفر - لاتزیو ۳
* اینتر صفر - فیورنتینا یک

کد مطلب 2509452

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