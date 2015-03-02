مداحان ابعاد سیاسی و اعتقادی شخصیت حضرت زهرا(س) را ترویج دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عیسی بزمانی شب گذشته در نشست توجیهی و بصیرت افزایی مداحان اظهار داشت: مداحان نباید تنها به دنبال مرثیه سرایی باشند بلکه به سبب داشتن چنین فضای فرهنگی باید به بهترین شکل ابعاد زندگی دخت نبی مکرم اسلام (س) را به مردم انتقال دهند.

وی افزود: رسالت مداح آگاه سازی است به خصوص در ایام فاطمیه (س)، مداحان باید جامعه را به هم پیوند زده و با اخلاقیات و دین جامعه را آشنا سازند.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان بیان کرد: دشمنان در صدد هستند از هر فرصتی برای ضربه زدن به لحظه های ناب زندگی مسلمانان استفاده کرده و باید در این شرایط به بهترین شکل مداحان در راستای مواضع وحدت و همدلی حرکت کنند.

وی اظهار داشت: نباید گذاشت غفلت کاری کند که رفتار ما منجر به اختلاف و تفرقه شود، باید به گونه ای رفتار کرد که روز به روز وحدت و اتحاد این خواست رهبری معظم انقلاب در جامعه توسعه پیدا کند.

بزمانی یاد آور شد: مداحان بدانند آرامش و ضد آرامش در دستان آنان است، بدانند یک مداحی و مرثیه سرایی نادرست، استان و حتی کشور را به چالش می کشاند پس با بصیرت گام در ایام سوگ و اندوه فاطمیه (س) بگذارند.

وی تاکید کرد: عزاداری برای حضرت زهرا(س) صرفا اشک ریختن نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد بصیرت افزایی است و باید در این زمینه نهایت تلاش خود را با همدلی مداحان و سخنوران بکار بریم.

رییس سازمان تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: مجالس وعظ و احکام باید در راستای ترویج اخلاق و مکارم باشد و در این راستا مداحان نباید این حرکت ارزشی را به ضد ارزش تبدیل کنند.