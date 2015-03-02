۱۸ مجتمع رفاهی در زنجان به مسافران نوروزی خدمات ارائه می دهند

به گزارش خبرنگار مهر،علی رحمتی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای حمل و نقل افزود: سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان در راستای رفاه حال مسافران و رانندگان خدمات لازم را ارائه می دهد.

وی با اشاره به اینکه طرح سرویس دهی دربستی توسط شرکتهای اتوبوسرانی ممنوع است اظهار داشت: از تاریخ ۲۴ اسفند ماه سالجاری تا ۲۹ اسفند ماه محدودیت وجود دارد و همچنین از ۱۲ فروردین سال آینده تا ۱۵ فروردین ماه سال آینده ناوگان مسافر بری حق ندارند سرویس دهی دربستی به اتوبوس ها بدهد.

مدیر کل سازمان حمل و نقل وپایانه های استان زنجان، بر پیش فروش بلیط برای سفرهای بین شهری خبر داد و گفت: از امروز ۱۰ اسفند آغاز و تا ۱۷ اسفند ماه ادامه دارد و همشهریان برای خرید بلیط اتوبوسهای بین شهری به نشانی seyrosafarzanjan.com وmsafarzanjan.com،lavannorzanjan.com مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: مردم عزیز استان زنجان می توانند برای ثبت نام حضوری از ۱۷ اسفند ماه به مراکز خرید بلیط اتوبوسهای بین شهری ویژه ایام نوروز به دفاتر شرکتهای حمل و نقل استان مراجعه کنند.

مدیر کل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: در حال حاضر ۳۸ شرکت مسافربری در زنجان فعال است.

رحمتی گفت: این سازمان برای جا به جایی مسافران نوروزی بین شهری در استان ۲۱۷ دستگاه اتوبوس، ۵۷۳ دستگاه سواری و ۴۴۶ دستگاه مینی بوس در نظر گرفته است.

وی در ادامه با بیان که برای ایام نوروز حمل و نقل طرح ویژه نوروزی خود را از ۲۵ اسفند ماه شروع می کند گفت:این طرح با همکاری سازمانهای هلال احمر، اورژانس ، پلیس راه، راهداری و مدیریت بحران اجرا خواهد شد.

مدیر کل سازمان حمل و نقل وپایانه های استان زنجان تصریح کرد: در این راستا این سازمان به معاینه فنی خودرو ها هم نظارت جدی خواهد داشت و بازرسی از ناوگان حمل و نقل را به طور جد پیگیری خواهد کرد.