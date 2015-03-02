عرضه موادمحترقه استاندارد در ۱۵ واحد صنفی مجاز زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مراد جعفری شامگاه یکشنبه در اولین جلسه قرار گاه نوروزی نیروی انتظامی افزود: در راستای ارتقای امنیت چهارشنبه آخر سال نیروی انتظامی نیروهای گشت محسوس و نامحسوس خود را در مناطق حساس و خطر پذیر در آماده باش قرار خواهد داد و با افرادی که سلب آرامش کنند با همکاری دادستانی برخورد جدی صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: برای داشتن چهارشنبه سوری آرام و بدون حادثه باید خانواده ها هم همکاری لازم را با پلیس داشته باشند.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان گفت: در چند روز گذشته ۴ میلیون عدد مواد محترقه خطر ناک و غیر مجاز توسط پلیس استان زنجان کشف شده است.

سرهنگ جعفری با بیان اینکه استان زنجان در چند سال گذشته با اقدامات ضربتی پلیس قبل از و حین چهارشنبه سوری حوادث این روز بسیارکاهش بافته گفت: امسال هم با برنامه ریزی مدون و ویژه ای که در دستور کاری خود قرار داده و درصدد کاهش بیشتر حوادث در چهارشنبه سوری است و اقدامات امنیتی و انتظامی را لحاظ کرده است.

وی در ادامه با اشاره به تسریع در اعزام کاروان راهیان نور به مناطق جنگی افزود: در این میان پلیس طرح خود را در راستای نظارت از محورهای مواصلاتی استان برای اعزام را از ۱۵ اسفند ماه سالجاری در دستور کاریی خود قرار داده است.

جانشین فرماندهی انتظامی استان زنجان تصریح کرد: پلیس با رانندگانی که نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی کوتاهی کنندو نسبت به ایمنی خودرو خود کوتاهی کرده باشند مانع از اعزام این ناوگان به مناطق جنگی خواهد شد.