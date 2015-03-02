سه نیروگاه گازی در بابل احداث می شود/ ضرورت اتصال به راه آهن

ایرج نیازآذری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نیروگاهها زمینه اشتغال جوانان در رشته برق را فراهم می کند و در تامین نیاز برق نیز موثر است.

وی اظهار داشت: این نیروگاهها در بخش لاله آباد، بابلکنار و بندپی نیروگاه گازی احداث می شود که می تواند حرکتی برای توسعه باشد.

اجرای ۱۴ پروژه ملی در بابل

نماینده مردم بابل در مجلس گفت: ۱۴ پروژه ملی یا ۳۱۵ پروژه استانی در بخش های مختلف در بابل در دست اجراست که می تواند سبب ایججاد اشتغال و رفاه مردم شود.

وی به معدن گلیران در بابل اشاره و اضافه کرد: این معدن بهترین ذغال سنگ دنیا را دارد و این معدن در اختیار شرکت ایمیدرو قرار گرفت تا با سرمایه گذری کلان هم نسبت به اشتغال برنامه ریزی شود و هم نیازمندیها بخش فولاد را تامین کند.

نیازآذری ایجاد کشتارگاه صنعتی طبرستان در بابل و ایجاد شهرک صنعتی وابسته به کشتارگاه و شهرکهای کشاورزی از جمله برنامه هاست.

وی با بیان اینکه دولت باید در زمینه اشتغال گام جدی بردارد گفت: بایستی از همه ظرفیتها برای توسعه امور مربوط به اشتغال بهره گیریم.

نماینده مردم بابل در مجلس، ایجاد فضاهای ورزشی و فرهنگی ویژه بانوان در استان و شهرستان بابل را ضروری دانست و گفت: باید به مطالبه این قشر حساس توجه کنیم.

وی با بیان اینکه در بابل یک پارک ویژه بانوان وجود دارد گفت: باید برای توسعه فضاهای ورزشی ویژه بانوان توجه بیشتری داشته باشیم.

میزان بهره وری ۸۰ درصد بابل از گاز/ ضرورت اتصال به راه آهن سراسری

حسین نیازآذری، با تقدیر از شرکت گاز استان مازندران گفت: میزان بهره وری گاز در استان بویژه شهرستان بابل باید بیش از این باشد که تا قبل از خرداد ۹۱ میزان بهره وری گاز در روستاهای بابل بیش از ۲۰ درصد بود که اکنون به ۸۰ درصد افزایش یافته است.

وی گفت: ۲۰ درصد باقیمانده در بخش محروم بندپی غربی و شرقی و بابلکنار مانده که انتظار داریم اقدامات جدی تری را انجام دهد.

وی تصریح کرد: همچین با توجه به اینکه ۱۵ کیلومتر با راه آهن فاصله داریم تقاضای اتصال به راه آهن سراسری دارد و از شیرگاه به بابلکنار وصل شود.

نیازآذری گردشگری را مطالبه ویژه مردم شهرستان بابل دانست و گفت: انشاء الله میراث فرهنگی توجه ویژه به این بخش داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به صدور مجوز بیمارستان ۴۴ تختخوابی در بندپی از سوی وزارت بهداشت، خواستار تسریع در اجرای این طرح ملی شد.

نماینده مردم بابل در مجلس گفت: مرغ لاین همانند انرژی هسته ای برای تامین نیازمندیهای گوشت سفید کشور است و ایران جزو هشت کشور دنیا است که لاین را در اختیار دارد.

وی بیان داشت: مرکز مرغ لاین کشور به مساحت هزار و ۱۳۷ هکتار در بابلکنار واقع شده و به عنوان پروژه ملی پاسخگوی تامین مرغ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن را تامین می کند.

وی عنوان کرد: این مرکز می تواند اجداد جوجه یکروزه که اکنون از خارج وارد می شود و نسبت به آن انتقاد داریم، تامین کند زیرا این مرکز می تواند در تامین مرکز امنیت غذایی نقش مهمی داشته باشد.

نیازآذری گفت: مرکز تحقیقاتی ویژه کشور در زمینه دام در بابل در زمینی با مساحت ۴۰۰ هکتار ایجاد می شود.