حادثه در معدن منگنز قم ۴ کشته و مجروح برجای گذاشت

محمدجواد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد:‌ متأسفانه در حادثه شغلی روز گذشته در معدن منگنز ونارچ که در ۲۸ کیلومتری قم واقع است، دو کارگر ۳۰ و ۳۴ ساله کشته شدند و یک نفر نیز با آسیب‌ها و شکستگی‌های مختلف توسط بالگرد اورژانس ۱۱۵ به قم منتقل شد و یک نفر دیگر نیز با مشکلات قلبی توسط آمبولانس ۱۱۵ به مرکز درمانی منتقل شد.

وی با بیان اینکه این حادثه در ۳۰۰ متری عمق زمین رخ داده است، گفت: پس از وقوع این حادثه، توسط کارگران معدن به اورژانس ۱۱۵ اطلاع داده شد که پرسنل و آمبولانس این مرکز سریعا خود را به محل حادثه رساندند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی قم ادامه داد: شدت حادثه منجر به فوت ۲ نفر در همان ابتدا شده بود و نفر سوم نیز که به شدت آسیب دیده بود و در اعماق زمین قرار داشت با مساعدت پرسنل این مرکز پس از دریافت خدمات درمانی اولیه به بیرون انتقال داده شد و سپس توسط بالگرد اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان منتقل شد.

وی گفت: در حادثه‌ای دیگر برخورد خودرو با عابر پیاده در بلوار خداکرم منجر به فوت عابر شد.