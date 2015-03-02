تکواندو سیستان و بلوچستان از عدم مدیریت رنج می برد

محمد پولادگر عصر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: طی چند سال اخیر شاهد سقوط آزاد تکواندو در استانی بودیم که روزی حرفی برای گفتن در میادین بین المللی داشت.

وی عدم ثبات مدیریتی و همدل نبودن مسوولان هیات و ورزش را از مهم ترین عامل این شکست ورزشی برای سیستان و بلوچستان برشمرد و گفت: در دو سال اخیر به دلیل ساکن نبودن رییس وقت در زاهدان شاهد از بین رفتن بسیاری از استعدادها و فرصت ها در این خطه از ایران بودیم که تکواندو استان را با سقوطی آزاد اکنون به رتبه ۲۸ در ایران رسانده است.

رییس فدراسیون تکواندو افزود: استعدادهای زیادی در تکواندو سیستان و بلوچستان وجود دارد و باید تلاش کرد با برنامه ریزی دقیق و با استفاده از تمامی داشته ها این عقب افتادگی های زیاد را جبران کنیم.

وی تاکید کرد: گر مسوولان ورزشی و اجرایی دست به دست هم دهند، ضمن احیای این رشته می توان با توجه به ظرفیت های خوب در سیستان و بلوچستان، میزبانی مسابقات قهرمانی کشور و یا یک رویداد بین المللی را به این خطه واگذار کرد.

پولادگر با تاکید بر تعامل بیشتر دولت با فعالان ورزشی افزود: انتظار داریم نگاه دولت به ورزش با توجه به جایگاه اجتماعی و تاثیری که در جامعه دارد نگاهی ویژه باشد.

وی اضافه کرد: ورزشکاران ما با کمترین امکانات بهترین نتایج را می گیرند و ما باید قدر آن ها را بدانیم و برای سرافرازی کشور بیش از پیش این جوانان و استعداد های کشور را مورد حمایت قرار دهیم.

رییس فدراسیون تکواندو بیان کرد: ورزش از مقوله هایی است که اثراتش در همه حوزه ها از جمله سیاسی فرهنگی، اقتصادی و ... مفید است و اقشار مختلف از آن سود می برند بنابراین با برنامه ریزی بهتر و دقیق تر می طلبد که دولت نگاه ویژه تری به این مقوله داشته باشد و آن نگاه را در استان هایی همچون سیستان و بلوچستان خاص تر کند.