۵ هزار تن مرغ منجمد در زنجان توزیع می شود

رحیم حاج نایبی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: همچنین هزار و ۲۰۰ تن برنج خارجی با قیمت مصوب ۶ هزار و ۵۰۰ تومان و مرع منجمد از ۲۲ اسفند ماه در بین مردم عرضه می شود.

وی از توزیع میوه شب عید در استان زنجان خبر داد و اظهار داشت: توزیع میوه شب عید سیب قرمز و سفید و پرتقال از ۲۲اسفند ماه شروع می شود و تا ۲۹ اسفند ماه ادامه دارد.

حاج نایبی بر نظارت و تشدید بازرسی ها از واحد های صنفی در استان زنجان اشاره کردو گفت: در این راستا بازرسین ویژه برای نظارت از بازار پیش بینی شده و با افرادی که اقدام به تخلف کنند برخورد قاطع و جدی صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: اتاق اصناف استان زنجان برای داشتن بازاری امن و بدون دغددغه و آرامش مردم برنامه هایی خود را به طور کارشناسی شده تدوین کرده و این سازمان به طور ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به پیشنهادات و انتقددات و شکایات مردمی به سامانه ۱۲۴ می باشد.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان از برگزاری نمایشگاه بهاره در نمایشگاههای بین المللی کاسپین زنجان خبر دادو یاد آورشد: این نمایشگاه از ۱۵ اسفند ماه شروع و تا ۲۲ اسفند ماه ادامه دارد.

حاج نایبی گفت: در این میان ۲۵۰ غرفه در زمینی به مساحت ۴ هزار متر مربع برای این امر پیش بینی شده و کلیه اجناس و اقلام مورد نیاز مردم با ۱۰ الی۱۵درصد تخفیف به مردم عرضه می شود.