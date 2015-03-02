  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۱۵

خسروی:

کمبود خون جان بیماران سیستان و بلوچستان را تهدید می کند

کمبود خون جان بیماران سیستان و بلوچستان را تهدید می کند

زاهدان - رئیس سازمان انتقال خون سیستان و بلوچستان خواستار همیاری مردم استان در زمینه اهدا خون شد و گفت: کمبود خون جان بیماران استان را تهدید می کند.

سهیلا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکنون بیماران خاص استان و به خصوص بیماران تالاسمی بیش از پیش نیازمند خون اهدایی مردم نوع دوست استان هستند.

وی بیان کرد: بیش از دو هزار بیمار تالاسمی در کنار بیماران هموفیلی و کلیوی چشم انتظار یاری مردم برای اهدا خون هستند.

رییس انتقال خون سیستان و بلوچستان ادامه داد: گروه‌های مختلف این اداره در شبهای فاطمیه(س) برای جمع‌آوری خونهای اهدایی مردم مستقر شده‌اند و امید است مردم نیز بیماران را به بهترین شکل یاری برسانند.

خسروی ادامه داد: اکثر بیماران تالاسمی نیاز به دو واحد خون دارند که باید حسب مصرف ثابت این بیماران به طور مرتب خون مصرفی جایگزین شود که این بخشی از مصرف خون در سیستان و بلوچستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیستان و بلوچستان بر اساس آمارها، بیشترین میزان مبتلایان به فاکتور ۱۳ و بیشترین میزان مصرف خون در کشور را دارد.

 

کد مطلب 2509467

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها