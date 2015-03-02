کمبود خون جان بیماران سیستان و بلوچستان را تهدید می کند

سهیلا خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اکنون بیماران خاص استان و به خصوص بیماران تالاسمی بیش از پیش نیازمند خون اهدایی مردم نوع دوست استان هستند.

وی بیان کرد: بیش از دو هزار بیمار تالاسمی در کنار بیماران هموفیلی و کلیوی چشم انتظار یاری مردم برای اهدا خون هستند.

رییس انتقال خون سیستان و بلوچستان ادامه داد: گروه‌های مختلف این اداره در شبهای فاطمیه(س) برای جمع‌آوری خونهای اهدایی مردم مستقر شده‌اند و امید است مردم نیز بیماران را به بهترین شکل یاری برسانند.

خسروی ادامه داد: اکثر بیماران تالاسمی نیاز به دو واحد خون دارند که باید حسب مصرف ثابت این بیماران به طور مرتب خون مصرفی جایگزین شود که این بخشی از مصرف خون در سیستان و بلوچستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیستان و بلوچستان بر اساس آمارها، بیشترین میزان مبتلایان به فاکتور ۱۳ و بیشترین میزان مصرف خون در کشور را دارد.