انگیزه تیم فوتبال پاس همدان برابرشهرداری تبریز بالاتر ازانتظاربود

ابراهیم محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به پیروزی تیم پاس همدان در هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال برابر شهرداری تبریز اظهار داشت: تیم فوتبال پاس همدان ۱۰ دقیقه ابتدایی مسابقه را طوفانی آغاز کرد و در ثانیه های ابتدایی مسابقه تیرک دروازه شهرداری تبریز را به لرزه در آورد اما متاسفانه این توپ گل نشد.

وی افزود: از دقیقه ۲۰ به بعد تیم شهرداری تبریز تنها بازی مستقیم انجام می داد و برنامه خاصی نداشت و در نهایت دو تیم با نتیجه تساوی در نیمه اول به رختکن رفتند.

سرپرست تیم فوتبال پاس همدان با بیان اینکه کادرفنی برای باز کردن دروازه شهرداری تبریز در نیمه دوم برنامه داشت، گفت: خوشبختانه در دقیقه ۷۹ مسابقه محمود محمدی بر روی ارسال زیبای محسن حمیدی با ضربه سر حساب شده دروازه شهرداری تبریز را باز کرد.

محمودی عنوان کرد: در ۱۰ دقیقه پایانی مسابقه نیز شهرداری تبریز از هر جای زمین توپ را به روی دروازه ما می ریخت که دفاع منظم و جانانه بازیکنان پاس باعث شد تا در نهایت سه امتیاز بازی به حساب تیم فوتبال پاس واریز شود.

وی درباره داوری مسابقه بیان کرد: داور به خوبی این دیدار حساس را مدیریت کرد و سوت های خوبی زد و در نتیجه پایانی مسابقه تاثیرگذار نبود.

سرپرست تیم فوتبال پاس همدان با اشاره به نتایج این هفته گفت: تیم های مس رفسنجان، سیاه جامگان مشهد، پاس همدان، نفت آبادان و تا حدودی پارسه تهران در هفته های پایانی لیگ دسته اول دیدارهای حساسی برای انتخاب تیم قهرمان و تیم دوم جدول که راهی پلی آف خواهد شد با یکدیگر دارند و شرایط در بالای جدول بسیار پیچیده است.

محمودی یادآور شد: پیش بینی در این هفته ها بسیار دشوار است و تنها تیمی به موفقیت خواهد رسید که از اشتباهات حریفان خود نهایت استفاده را ببرد.

گفتنی است تیم فوتبال پاس همدان در هفته شانزدهم لیگ دسته اول فوتبال در یک دیدار بیرون از خانه با نتیجه یک بر صفر تیم فوتبال شهرداری تبریز را شکست داد و با این پیروزی پاس ها ۲۹ امتیازی شدند و با یک پله صعود در جدول رده بندی لیگ دسته اول گروه دوم در رتبه سوم قرار گرفتند تا یکی از شانس های اصلی صعود به لیگ برتر باشند.