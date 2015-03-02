برگزیدگان جشنواره ملی وبلاگ نویسی بازیافت گلستان معرفی شدند

احمد سردار زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: سازمان مدیریت پسماند شهرداری های استان گلستان با هدف توسعه و ترویج فرهنگ بازیافت در فضای مجازی اقدام به معرفی وبلاگ های نمونه و استاندارد در صنعت بازیافت کرده است.

وی ادامه داد: عنوان کلی جشنواره تولید ثروت در صنعت باز یافت با رعایت حقوق شهروندی است که با انتخاب هیات داوران، سه اثر برگزیده انتخاب و از صاحبان این وبلاگ ها در مراسم اختتامیه اولین همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت بازیافت در استان گلستان که روز دوشنبه یازدهم اسفندماه در تالار همایش های دکتر ابراهیمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان برگزار می شود تقدیر خواهد شد.

سردار زاده گفت: سی و پنج وبلاگ نویس از سراسر کشور در این جشنواره شرکت کردند که براساس انتخاب هیات داوران خانم سالی صالحی از تهران با وبلاگ بازیافت و زباله رتبه اول، مرتضی بالویی از گلستان با وبلاگ از کنار پنجره رتبه دوم و علی میرزایی شموشمکی از گلستان با وبلاگ فوتو بازیافت رتبه سوم را کسب کردند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان گلستان گفت: برای داوری آثار جشنواره وبلاگ نویسی ۳ داور مطالب شرکت کنندگان را مطالعه و برگزیدگان را از میان فعالان فضای مجازی انتخاب و معرفی کرده اند.

وی گفت: مزدک دُربیکی دکتری تخصصی محیط زیست، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و مشاور محیط زیست، نویسنده و مترجم چندین کتاب، مدیر وبلاگ مرکز پژوهش‏ های محيط‏ زيست، مجتبی رضوانی فوق لیسانس پژوهش علوم اجتماعی، کارشناس مسئول روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی، مدیر وبلاگ مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان و سیدعلی تقی زاده کارشناس ارشد محیط زیست، دبیر اجرایی همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت بازیافت در استان گلستان به عنوان داوران جشنواره وبلاگ نویسی کار قضاوت و داوری آثار شرکت کنندگان در جشنواره را بر عهده داشتند.

وی با بیان اینکه دبیری جشنواره وبلاگ نویسی صنعت بازیافت نیز برعهده شبیر دائمی کارشناس ارشد ارتباطات و از فعالان فضای مجازی بوده، افزود: امیدوارم پرپایی چنین جشنواره ها و برنامه هایی در گسترش فرهنگ صنعت بازیافت و ارائه طرح های دانش بنیان و اندیشه­ محور در چارچوب توسعه پایدار تاثیر گذار باشد.

مشارکت مردمی و جوامع محلی از محور های اصلی برگزاری همایش است

سردار زاده، ارزیابی، نظارت و پایش مدیریت پسماند، تجارت سبز، مکانیابی، طراحی، ساماندهی راهبردی سیستم‌های مدیریت پسماند، فناوری‌های نوین و روش‌های بومی‌سازی آن، برون‌سپاری و خصوصی‌سازی در مدیریت پسماند، تامین منابع مالی پایدار در مدیریت پسماند، مشارکت‌های مردمی، جوامع محلی و سازمان‌های مردم نهاد(NGO) ، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت بازیافت استان گلستان از محور های اصلی برگزاری این همایش خواهد بود.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند همچنین راهکارها و چالش‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت بازیافت در استان گلستان، نقش فناوری اطلاعات در مدیریت پسماند، نقش رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در اشاعه فرهنگ زیست محیطی، بررسی تطبیقی و ارایه تجارب جهانی در مدیریت پسماند، بازیافت پسماند دریایی، ماشین‌آلات مرتبط در صنعت پسماند را از دیگر محورهای همایش عنوان کرد.

سردارزاده افزود: این همایش تحت نظارت دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان و مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست استان ، دفتر امور شهری ، دفتر امور روستایی و دفتر برنامه ریزی حوزه عمرانی استانداری گلستان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و همچنین پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد.