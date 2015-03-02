تیم فوتبال پاس همدان در کورس مدعیان صعود به لیگ برتر باقی ماند

بهرام یدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به پیروزی پاس همدان برابر شهرداری تبریز اظهار داشت: تمام بازیکنان پاس برای اینکه شکست تلخ هفته گذشته برابر سیاه جامگان مشهد را جبران کنند برای کسب امتیاز برابر شهرداری تبریز هم قسم شده بودند.

وی افزود: بازیکنان پاس همدان برای دیدار برابر شهرداری تبریز از روحیه و انگیزه بسیار بالایی برخوردار بودند و به چیزی کمتر از پیروزی در این مسابقه قانع نمی شدند.

مدیر عامل تیم فوتبال پاس همدان با بیان اینکه می توانستیم در نیمه اول مسابقه به گل برسیم، گفت: در ۱۰ دقیقه اول مسابقه تیم شهرداری تبریز را در خانه خود تحت فشار قرار دادیم و اگر شانس با ما یار بود به گل می رسیدیم.

یدی عنوان کرد: در ثانیه های ابتدایی مسابقه توپ تیم پاس به تیرک دروازه شهرداری تبریز برخورد کرد که اگر این توپ گل می شد شاید سریعترین گل لیگ دسته اول فوتبال زده می شد اما در نهایت دو تیم در نیمه اول به تساوی رضایت دادند.

وی با اشاره به تمهیدات کادرفنی در نیمه دوم مسابقه بیان کرد: در نیمه دوم ما برای ۳۰ دقیقه پایانی مسابقه برنامه ویژه ای داشتیم و موفق شدیم در دقیقه ۷۹ با ارسال زیبای محسن حمیدی و ضربه سر حساب شده محمود محمدی گل حساسی را به ثمر برسانیم.

مدیر عامل تیم فوتبال پاس همدان یادآور شد: بعد از این گل شهرداری تبریز کمی تیم پاس را تحت فشار قرار گذاشت اما دفاع منطقی بازیکنان و لطف پروردگار باعث شد تا سه امتیاز شیرین را از دیار باقرخان و ستار خان کسب کنیم.

یدی با بیان اینکه داور مسابقه قضاوت خوبی را انجام داد، گفت: داور در دادن کارت های زرد بسیار عجله می کرد و چند کارت به بازیکنان پاس داد که متاسفانه پیمان نامور بازیکن تاثیرگذار پاس در این بازی سه کارته و از دیدار حساس برابر نفت آبادان محروم شد.

وی با اشاره به نتایج این هفته لیگ دسته اول فوتبال در گروه دوم بیان کرد: توقف نفت آبادان و شکست سیاه جامگان مشهد باعث شد حساسیت در بالای جدول به اوج خود برسد.

مدیر عامل تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: ما هم در کورس مدعیان صعود به لیگ برتر قرار داریم و در نهایت تیمی که در بازی های پیش رو نهایت استفاده را از موقعیت های خود ببرد و کمتر اشتباه کند موفق تر خواهد بود.