ووشو ملایر لیگ برتری شد/ بخش خصوصی حمایت کند

اکبر هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به صعود تیم ووشو شهرداری ملایر به لیگ برتر کشور اظهار داشت: تیم ووشو ملایر شش ماه درگیر مسابقات لیگ یک ووشو کشور بود و تنها با یک باخت برابر تیم ووشو شهرداری اردبیل به عنوان تیم دوم به لیگ برتر ووشو کشور صعود کرد.

وی افزود: شهرداری ملایر حمایت های بسیار خوبی در جریان مسابقات از تیم ووشو داشت و حمایت های این دستگاه و اداره ورزش و جوانان شهرستان راه را برای لیگ برتری شدن هموارتر کرد.

رئیس هیئت ووشو ملایر با بیان اینکه شهرداری ملایر برای سال آینده قول حمایت داده است، گفت: شهردار ملایر قول داده که سال آینده نیز در لیگ برتر از تیم ووشو حمایت کنند.

هاشمی با بیان اینکه هزینه های شرکت در لیگ برتر بسیار سنگین است و شهرداری به تنهایی نمی تواند هزینه های شرکت در لیگ برتر را پرداخت کند، گفت: در کنار شهرداری باید سایر نهادها و کارخانه ها اسپانسر تیم شوند تا حضور بهتری در لیگ برتر داشته باشیم.

وی با بیان اینکه شهرستان ملایر در رشته ووشو حرف های زیادی برای گفتن دارد و از لحاظ امکانات و زیرساخت، هیئت ووشو ملایر دارای خانه اختصاصی است، بیان کرد: بزرگترین مشکل در هیئت ووشو ملایر نبود سکو ویژه برای این رشته است که متاسفانه ووشوکاران ملایری بر روی تاتمی تمرین می کنند اما بر روی سکو مسابقه می دهند که امیدوارم با حمایت های مسئولین و ورزش دوستان ملایری این مشکل برطرف شود تا شاهد رشد روزافزون این رشته در ملایر باشیم.

رئیس هیئت ووشو ملایر یادآور شد: رشته ووشو در استان همدان دارای ظرفیت و پتانسیل بسیار بالایی است و باید بخش خصوصی برای حمایت از این ورزش وارد میدان شود.

‌