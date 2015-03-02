کلاس آموزش مربیگری و داوری دوومیدانی در همدان برگزار می شود

مرتضی خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به توانمندی مربیان و داوران دوومیدانی همدان اظهار داشت: درخواست برگزاری یک دوره کلاس آموزش مربیگری و داوری به فدراسیون دوومیدانی کشور داده شده و درصورت موافقت فدراسیون نیمه دوم اسفند ماه سال جاری کلاس آموزش مربیگری و داوری در همدان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه همدان از نظر مربی مشکلی در رشته دوومیدانی ندارد و مربیان دوره های مربیگری بین المللی را دیده اند، افزود: برخی مربیان از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته دوومیدانی هستند و از نظر دانش فنی در سطح بالایی قرار دارند.

رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان با اشاره به ظرفیت بالای دوومیدانی همدان گفت: کسب مدال های مختلف دوومیدانی کاران همدان در مسابقات کشوری ثابت کرده که ورزشکاران از مربیان زبده و با تجربه بهره برده اند.

خورشیدی با بیان اینکه تمام تمرکز این هیئت معطوف به استعدادیابی شده است، بیان کرد: نونهالان و نوجوانان هیئت دوومیدانی استان همدان در کشور از برترین دوومیدانی کاران هستند که این نشان می دهد تلاش های زیادی برای این موضوع انجام شده است.

وی عنوان کرد: یکی از سیاست های اصلی هیئت دوومیدانی استان توجه به رده های پایه است که باعث می شود در آینده ای نزدیک دوومیدانی کاران همدانی در تمامی مسابقات مرزی و برون مرزی از مدعیان باشند.

رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان با اشاره به پر مدال بودن رشته دوومیدانی گفت: در بازی های آسیایی و المپیک رشته های پر مدالی نظیر دوومیدانی که در دل خود ۲۴ رشته را دارند باعث بالا رفتن جایگاه ورزش استان خواهد شد.

خورشیدی عنوان کرد: همدان در این رشته حرف های زیادی برای گفتن دارد و امیدواریم سرمایه گذاران بخش خصوصی اسپانسر این هیئت شوند تا شاهد درخشش بیشتر این رشته باشیم.

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