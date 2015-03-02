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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۱۳

خورشیدی خبر داد:

کلاس آموزش مربیگری و داوری دوومیدانی در همدان برگزار می شود

کلاس آموزش مربیگری و داوری دوومیدانی در همدان برگزار می شود

همدان- رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان گفت: یک دوره کلاس آموزش مربیگری و داوری با موافقت فدراسیون دوومیدانی در نیمه دوم اسفند ماه سال جاری در همدان برگزار می شود.

مرتضی خورشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به توانمندی مربیان و داوران دوومیدانی همدان اظهار داشت: درخواست برگزاری یک دوره کلاس آموزش مربیگری و داوری به فدراسیون دوومیدانی کشور داده شده و درصورت موافقت فدراسیون نیمه دوم اسفند ماه سال جاری کلاس آموزش مربیگری و داوری در همدان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه همدان از نظر مربی مشکلی در رشته دوومیدانی ندارد و مربیان دوره های مربیگری بین المللی را دیده اند،  افزود: برخی مربیان از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته دوومیدانی هستند و از نظر دانش فنی در سطح بالایی قرار دارند.

رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان با اشاره به ظرفیت بالای دوومیدانی همدان گفت: کسب مدال های مختلف دوومیدانی کاران همدان در مسابقات کشوری ثابت کرده که ورزشکاران از مربیان زبده و با تجربه بهره برده اند.

خورشیدی با بیان اینکه تمام تمرکز این هیئت معطوف به استعدادیابی شده است، بیان کرد: نونهالان و نوجوانان هیئت دوومیدانی استان همدان در کشور از برترین دوومیدانی کاران هستند که این نشان می دهد تلاش های زیادی برای این موضوع انجام شده است.

وی عنوان کرد: یکی از سیاست های اصلی هیئت دوومیدانی استان توجه به رده های پایه است که باعث می شود در آینده ای نزدیک دوومیدانی کاران همدانی در تمامی مسابقات مرزی و برون مرزی از مدعیان باشند.

رئیس هیئت دوومیدانی استان همدان با اشاره به پر مدال بودن رشته دوومیدانی گفت: در بازی های آسیایی و المپیک رشته های پر مدالی نظیر دوومیدانی که در دل خود ۲۴ رشته را دارند باعث بالا رفتن جایگاه ورزش استان خواهد شد.

خورشیدی عنوان کرد: همدان در این رشته حرف های زیادی برای گفتن دارد و امیدواریم سرمایه گذاران بخش خصوصی اسپانسر این هیئت شوند تا شاهد درخشش بیشتر این رشته باشیم.

کد مطلب 2509473

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