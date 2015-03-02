احداث مرکز جامع نشر در قزوین ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه در مراسم اختتامیه دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب قزوین که یکشنبه شب در محل نمایشگاه های بین المللی قزوین با حضور معاون امور استانهای وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیت الله محمدی تاکندی استاد حوزه و سایر مسئولان برگزار شد اظهارداشت: در حوزه فرهنگ کتاب و کتابت دارای پیشینه غنی هستیم تا جایی که بر حسب این پیشینه نه تنها در داخل بلکه در زمینه بین المللی باید حرف های زیادی برای گفتن داشته باشیم.

وی ادمه داد: اما واقعیت این است که سرانه مطالعه در جامعه ما بسیار کم است و باید به فکر چرایی و یافتن پاسخ محققانه این مسئله باشیم چرا که افول فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه پیامدهایی دارد که تنها متوجه بحث نشر و چاپ نیست و آثار آن در جامعه نیز بازتاب خواهد داشت.

تعطیلی کتابفروشی ها زنگ خطر را به صدا درمی آورد

استاندار قزوین افزود: هر کتابفروشی که در شهر تعطیل می شود زنگ خطری برای ما به صدا درمی آید بر همین اساس باید پیگیری کنیم کدامیک از کتابفروشی های قبل از انقلاب شهر قزوین برجای مانده است حال آن که این کتابفروشی ها مرکزی هم برای فعالیت نیروهای انقلابی محسوب می شدند.

روزبه بیان کرد: کتابفروشی طاها در خیابان خیام، فردوسی، اقمشه و دیگر کتابخانه های قدیمی شهر قزوین در حال حاضر در چه وضعیتی هستند حال آنکه همین تعداد کتابفروشی هم که در قزوین وجود دارد به مدد فروش لوازم التحریر هنوز فعال هستند در غیر این صورت مدتها پیش تبدیل به بوتیک و سوپر مارکت شده بودند.

این مسئول با اشاره به اهمیت برپایی نمایشگاه کتاب در اشاعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی یادآورشد: برگزاری نمایشگاه کتاب اتفاق بسیار خوبی است و بابت آن نیز از مدیر کل محترم تشکر و قدردانی می کنم اما باید دید که در این بین جامعه به کجا می ورد و چگونه با کتاب برخورد می کند و پس از این حرکت های فرهنگی چه دتغییری در جامعه رخ می دهد.

دوری از فرهنگ کتاب تنها به دلیل گرانی آن نیست

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با دلایل دوری از کتاب گفت: یقینا عامل گرانی کتاب در این امر موثر بوده است اما گرانی همه دلایل بروز این پدیده نیست بلکه باید از دلایل و ریشه های دیگری نیز سخن به میان آورد.

وی افزود: افرادی که با کتاب مواجه هستند را می توان در ۴ دسته کلی جای داد. کتاب بازها، کتاب دارهایی که اهال مطالعه نیستند، کتابخوانهای که مطالب کتاب را نمی فهمند و در نهایت کتابخوان هایی که مطالب کتاب را می فهمند، آنها را نقد و تایید می کنند، حاشیه می نویسند و می توانند مطالب کتاب را تحلیل کنند.

روزبه ادامه داد: ما در برنامه ریزی های خود برای افزایش سرانه مطالعه و کتابخوان کردن مردم باید به دسته چهارم (دسته آخر) که کتابخوانهای کتاب فهم هستند، توجه کنیم و دغدغه این گروه را داشته باشیم و از توجه به آمارهای فریب دهنده که راه غلط را به ما نشان می دهند خودداری کنیم.

ادارات تبدیل به آرامستان کتاب شده اند

استاندار قزوین گفت: امروز در استانداری و در هر اداره ای انبوهی از کتاب ها وجود دارد حال آنکه این کتاب ها در گردوخاک و بدون کتابخوان های کتاب فهم ادارات را تبدیل به آرامستانهای کتاب کرده اند.

این مسئول ادامه داد: نمی توان با ارائه آمار واگذاری و فروش کتاب به دیگران خودمان را گول بزنیم و از نتیجه کارها راضی باشیم در حالی که این آمارهایی که ناظر به فروش کتاب و بن آن است هیچ اصالتی ندارد.

روزبه با اشاره به مثمرثمر کردن نمایشگاه های کتاب گفت: همانگونه که در ادارات سال مالی وجود دارد برای نمایشگاه های کتاب هم سال مالی تعریف شود و از این نمایشگاه تا نمایشگاه سال بعد بررسی شود چه اتفاق هایی در حوزه کتاب روی داده است به عنوان مثال چه کتاب هایی به تازگی چاپ شده اند و چه کتاب هایی به دلیل نیاز جامعه به تجدید چاپ رسیده اند آنگاه از مولفان آنها دعوت شود برای بررسی کتاب و حمایت از مولفین آنها اقدام کنند.

حفظ کرامت پژوهشگران در مرکز جامع نشر استان

استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: احداث مجتمعی جامع با حضور همه ناشران استان که بتوان در آن بدون دغدغه همه امور مربوط به تالیف، نشر و فروش کتاب را انجام داد یکی از آرزوهای دیرین است که امیدوارم با همت همه مسئولان، اصحاب نشر و محققین این آرزو محقق شود.

وی ادامه داد: سهام دار این مجموعه می تواند همه ناشران استان باشند در این بین با فعالیت چنین مرکز حداقل مولف دیگر دغدغه ای جز انتخاب موضوع و تحقیق نخواهد داشت و این مرکز می تواند کرامت آنها را حفظ کند.

روزبه با اشاره به مصایب تحقیق و پژوهش در شرایط فعلی بیان کرد: فرد محققی تمام عمر و سرمایه گرانقدر خود را در راه تدوین کتابی تحقیق صرف می کند آنگاه باید به جای اینکه این کتاب بدون دغدغه وارد قفسه کتابفروشی ها شود هزار و یک مسئله را از چاپ، فروش و بازار یابی متحمل شود و گاه با یافتن واسطه هایی و با زیر پا گذاشتن کرامت انسانی مجبور به واگذار کتابهایش به ارشاد و استانداری باشد.

استاندار ادامه داد: در این حالت با مشاهده وضعیت وخیم محققین نه خود او و نه دیگران هرگز به فکر وارد شدن به وادی تحقیق و پژوهش نخواهند بود چرا که مصایب بی شمار فرآیند پس از تکمیل پژوهش و ارائه آن به بازار نشر بسیار سخت و طاقت فرسا است.

این مسئول در رابطه با ضرورت مرکز جامع نشر و فروش کتاب در قزوین گفت: در عوض با فعال کردن این مرکز همه فعالیت های نشر اعم از چاپ، بازاریابی، نقد، فروش و سایر مسائل می توان بر بسیاری از این مشکلات فائق آمد و محقق را هم در این شرایط قرار داد که تنها به فکر انتخاب موضوع و نفس انجام پژوهش باشد.

کتاب های ارزشمند جمع آوری شود

استاندار قزوین با اشاره به وجود گنجیه های بسیار ارزشمند کتاب در استان قزوین گفت: این آثار که شناسنامه ما هستند در وضعیت بسیار وخیمی به سر می برند و به سرعت در حال خروج از استان هستند.

وی ادامه داد: در حال حاضر نمی دانیم که گنجینه های ارزشمند کتب در استان قزوین در دست چه کسانی هستند و در چه وضعیتی قرار دارند حال آنکه نیازمند سازوکاری هستیم که این آثار را جمع آوری و حفظ کنیم.