بیان ضرورت مطالعه بهترین راه ترویج کتاب است

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب قزوین که یکشنبه شب با حضور محمد مهدی احمدی معاون امور استانهای وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیت الله محمدی تاکندی استاد حوزه و مرتضی روزبه استاندار قزوین در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار شد اظهارداشت: کتاب صادق ترین و بهترین دوست انسان است که زندگی وی وابسته به آن است.

وی اظهارداشت: بسیاری ضرورت کتاب خواندن را درک نمی کنند حال آنکه کتاب ریشه همه تحولات خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است.

احمدی افزود: همچنین بسیاری از ما کتاب را وسیله ای دانش آموزی می دانیم که باید در پایان هر سال با دست افشانی و پایکوبی آنرا به پشت بام فراموشی بسپاریم در حالی که کتاب برای ما یادآور مشق، نصیت، سرزنش، محرومی از شادی های کودکانه است اما به ما نیاموخته اند که کتاب جایگاه آرامش است که بدون آن زندگان بی جان است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین یادآورشد: بیان ضرورت مطالعه بهترین راه برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه و در میان کسانی است که به ضرورت مطالعه پی نبرده اند.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برپایی دهمین نمایشکاه کتاب قزوین گفت: برگزاری این نمایشگاه فرصتی برای خردمندی و آگاهی و معرفی کتاب هایی است که دانشمندان و محققان برای ما به یادگار گذاشته اند.

وی افزود: اگر هر کدام از ما روزانه تنها ۱۰ صفحه کتاب بخوانیم در ماه، ۳۰۰ صفحه، در یک سال ۳۶۵۰ صفحه و در ۱۰ سال می توان ۳۶ هزار و ۵۰۰ صفحه کتاب خواند که این میزان کتابخوانی و مطالعه با خود فرزانگی و دانایی را برای انسان به ارمغان خواهد آورد.

احمدی تصریح کرد: باید حساب کتاب را از نان و گوشت، لبنیات و بنزین در چرخه زندگی جدا کرد و شاید عده ای فکر کنند بدون خواندن از بین نمی روی و مانند گشنگی نیست اما باید دانست بدون کتاب در زندگی به جایی نمی توان رسید و بینش و فهم و دانش شکل نمی گیرد لذا امیدواریم گکتاب نیز در سبد زندگی جای خود را باز کند و مهم شمرده شود.

احمدی از نقش رسانه ها در اطلاع رسانی بخشهای مختلف نمایشگاه امسال تجلیل کرد و گفت: هنرمندان و صاحبان قلم در نشریات، مطبوعات به حق امسال سنگ تمام گذاشتند و به رسالت خود بخوبی عمل کردند و در کنار تلاش یک ماهه همکاران ما در اداره ارشاد موجب شدند این رویداد فرهنگی به نحو مطلوبی برگزار شود که قدردان خدمات آنها هستیم.