به گزارش خبرنگار مهر، صیادی در جزیره خارک به دو قرن پیش باز می‌گردد و مردمان این جزیره در صید مروارید در استان و حتی کشور پیش‌تاز بوده‌اند ولی متاسفانه تاکنون مسئولان استانی و کشور برای رفع آن اقدام اساسی انجام نداده اند.

یکی از قطعات این پازل، نبود شیلات منسجم با چارت سازمانی مشخص در جزیره خارک بوده است.

نبود موج شکن مناسب در حوضچه مرواید باعث ورود موج های با ارتفاع بالای دو متر در زمان طوفانی بودن دریا به داخل حوضچه می‌شود که باعث از بین رفتن قایق‌های متعدد صیادی شده است.

غرق شدن قایق‌ها به علت نبود حوضچه مناسب

یکی از صیادان خارکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هر ساله در این فصل باتوجه به وجود بادهای شدید که وارد (خور) حوضچه صیادی می‌شوند باعث ایجاد موج بسیار سنگین و با ارتفاع بالایی می‌شود ٰو مجبوریم برای جلوگیری از غرق شدن قایق های خود شب را کنار اسکله بخوابیم.

البته با توجه به سیل و طوفان‌های سال‌های اخیر و خسارات فراوانی که صیادان متحمل شدند، انتظار می‌رفت این مسئله امسال برطرف شود و مسئولان را وادار به ساخت موج شکن اسکله صیادی کند که متاسفانه این مسئله تاکنون محقق نشده است.

ترمیم حوضچه صیادی خارک ضروری است

بخشدار ویژه خارک در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: صیادان خارکی قشر آسیب پذیر هستند و از بدو ورود اینجانب به جزیره خارک جلسات متعددی با قشر زحمتکش برگزار کرده‌ام و به صورت کامل به مشکلات صیادان خارگ واقف هستیم.

عسکر زارعی اضافه کرد: در حال برنامه ریزی مدون برای رفع مشکلات این قشر زحمت کش هستیم و تاکنون مکاتبات متعددی در ارتباط با ترمیم حوضچه صیادی با مسولان استانی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: هر چند مسئولان استانی برای رفع مشکل و اصلاح موج شکن تلاش‌های بسیار داشتنه‌اند، این مشکل هنوز پابرجاست.

بخشدار ویژه خارک خاطرنشان ساخت: هر چند مسئولان محلی تاکنون برای رفع این مسئله تلاش‌های بسیاری کرده‌اند و می‌طلبد مسئولان استانی نگاه ویژه‌تری به این موضوع داشته باشند.

صیادان خارک از کمترین امکانات صیادی در کشور برخوردارند

نماینده صیادان خارگی هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 400 صیاد در جزیره خارگ مشغول به فعالیت صید در خارک هستند که از کمترین امکانات صید و صیادی در کشور برخوردار هستند.

باغبانی تصریح کرد: خوشبختانه بعد از انقلاب ما در همه امور پیشرفت کرده‌ایم اما متاسفانه جامعه صیادان از کوچکترین امکانات نیز محروم مانده اند.

وی با بیان اینکه ما حتی برای پهلوگیری شناورهای خود نیز مشکل داریم، ادامه داد: تاکنون وعده‌های زیادی به جامعه صیادی در خارک داده شده است ولی تاکنون هیچ‌کدام از آنها عملی نشده است و در حد وعده مانده است.

مسئولان توجهی به مشکلات صیادان خارکی ندارند

امام جمعه خارک در هم در ارتباط با مشکل صیادان به خبرنگار مهر گفت: بارها از طریق تریبون نماز جمعه مشکلات صیادان جزیره را مطرح کرده‌ایم و متاسفانه مسئولان همچنان به آن توجهی ندارند.

حجت‌الاسلام موسی کمالی با دفاع از این قشر زحمت کش و بومی جزیره خارک ادامه داد: تقاضای ما از مسئولین امر، رسیدگی بیشتر و حل سریع مشکلات صیادان است که امیدوارم هر چه زودتر این مشکلات برطرف شود.

وعده‌هایی که به آینده موکول شد

آخرین وعده ای که از سوی مدیران شیلات استان به صیادان خارکی داده شده ، این بود که بندر صیادی خارک در دهه فجر امسال کلنگ بهسازی آن به زمین زده می‌شود که این وعده هم بعد از چند روز توسط مدیرکل شیلات استان بوشهر به سال آینده موکول شد.