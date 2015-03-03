نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد در دشتی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول امور امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتی عصر دوشنبه در آئین بازگشایی این نمایشگاه اظهار داشت: امور فرهنگی کمیته امداد به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی من از جمله اعتیاد اقدام به برگزاری نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد کرده است.

احمدی افزود: این نمایشگاه از امروز به مدت ۱۴ روز دایر خواهد بود و علاقه مندان می توانند در ساعات اداری بازدید کنند.

وی بیان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه با توجه به شیوع بی سابقه اعتیاد در جامعه است و به منظور آگاهی و اطلاع رسانی و شناسایی انواع مواد مخدر دایر شده است.

احمدی همچنین آگاهی از عواقب ناشی از مصرف مواد مخدر به جامعه هدف که شامل دانش آموزان، دانشجویان و خانواده می‌شود از دیگر اهداف این نمایشگاه عنوان کرد.

وی یادآور شد: در نمایشگاه پیشگیری از اعتیاد ۷۵ عکس، نقاشی، پوستر، کاریکاتور و تعدادی مواد اعتیاد آور در بسته های مشخص به نمایش گذاشته شده است.

احمدی از دستگاه‌های اجرایی که در بر پایی این نمایشگاه همکاری داشته اند تقدیر و تشکر کرد.

فرماندار دشتی نیز از دست اندرکاران برپایی این نمایشگاه تقدیر و اظهار داشت: با توجه به افزایش مصرف مواد مخدر در جامعه برپایی چنین نمایشگاهایی نقش مهمی در پیشگیری از اعتیاد می توانند ایفا کنند.

غلامرضا مهرجو از کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتی خواست این نمایشگاه را در فضاهای بزرگتر دایر نمایند تا شاهد بازخورد بیشتر آن باشیم.

وی گفت: عمده مسائل و مشکلات جامعه علاوه بر فقر، آسیب های اجتماعی نیز هست که می طلبد کمیته امداد در راستای کاهش آن پیشگام باشد.