کاهش پنج و نیم درصدی ازدواج وافزایش سه و نیم درصدی طلاق در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مقصودی فر عصر یکشنبه در کمیسیون هماهنگی ثبت وقایع حیاتی شهرستان همدان با اشاره به ماموریت های این سازمان پیرامون پوشش ثبت وقایع حیاتی چهارگانه، اظهار داشت: ۹۹ و چهار دهم درصد از ولادت های شهرستان همدان در اسرع وقت به ثبت می رسد و ثبت شش دهم درصد دیگر با تاخیر ۱۵ روزه صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه بیشترین ولادت ها در بیمارستان های آتیه، فاطمیه و بوعلی انجام می گیرد، افزود: در ثبت ۹۷ درصد وفات ها نیز پوشش مناسبی وجود دارد اما متاسفانه وجود سه درصد دیرثبتی در این حوزه موجب بروز مشکلاتی در اطلاع رسانی می شود.

مدیرکل ثبت احوال استان همدان با اشاره به سیاست های کلی ابلاغ شده در راستای افزایش جمعیت، گفت: خوشبختانه در ۱۱ ماه امسال چهار درصد افزایش ثبت ولادت در استان رخ داده است.

نرخ باروری در استان همدان پایین تر از متوسط کشوری است

مقصودی فر با اعلام اینکه نرخ باروری در استان پایین تر از متوسط کشوری است، بیان داشت: نرخ باروری در کشور دو و یک دهم است که در استان این میزان به یک و هفت دهم رسیده است.

وی ادامه داد: انتظار می رود هر خانواده حداقل دو فرزند داشته باشند تا نرخ جایگزینی جمعیت رعایت شود.

مدیر کل ثبت احوال استان همدان با اشاره به یکی از بندهای سیاست کلی جمعیت پیرامون رصد مستمر سیاست های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی از سوی این سازمان، گفت: جمعیت امروز استان یک میلیون و ۸۱۶ نفر است که سه و دو دهم نسبت به سال های گذشته افزوده شده است.

مقصودی فر با بیان اینکه ۴۹ درصد از جمعیت را زنان تشکیل می دهند، افزود: متوسط رشد سالانه جمعیت از سال ۳۵ تا ۹۰ از دو ونیم درصد به ۶۴ صدم درصد کاهش یافته است.

پایین بودن نرخ رشد جمعیتی استان همدان بیانگر مهاجرفرست بودن استان به ویژه در سال های ۷۵ تا ۸۵ بوده است

وی با اعلام اینکه پایین بودن نرخ رشد جمعیتی استان بیانگر مهاجرفرست بودن استان به ویژه در سال های ۷۵ تا ۸۵ بوده است، گفت: پیش بینی ها حاکی از این است که در سال ۱۴۲۰ نرخ رشد مرگ و میر با نرخ موالید یکی خواهد شد.

مدیر کل ثبت احوال استان همدان ادامه داد: تمام دغدغه ها متمرکز این موضوع است که هرم جمعیتی کشور رو به کاهش است و تمایل به فرزند آوری نیز کاهش یافته است.

مقصودی فر با اضافه کردن این مطلب که به دنبال رشد کیفی جمعیت هستیم، افزود: خانواده ها باید فاصله باروری مناسب را رعایت و آن را کاهش دهند.

وی با اشاره به وجود ۲۰ درصدی زوج های نابارور در جامعه، گفت: نبود مرکز درمان ناباروری در استان مشکل بزرگی است.

مدیر کل ثبت احوال استان همدان با بیان اینکه تعداد خانوارها از سال ۶۶ تا ۹۰ از میزان ۲۸۸ هزار خانوار به ۵۰۶ هزار خانوار افزایش یافته، افزود: با این وجود بعد خانوار از پنج و دو دهم درصد به سه و نیم درصد رسیده است.

مقصودی فر سقط جنین، وضعیت اقتصادی، عوامل ژنتیکی و مسائل فرهنگی را از عوامل موثر بر میزان باروری دانست و گفت: متاسفانه خدمات ناباروری تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرد و از طرفی فرزندان متولد از زوج های نابارور خواسته هستند.

وی به افزایش سن ازدواج در پسران به ۲۷ و هشت دهم و در دختران به ۲۴ و سه دهم اشاره و عنوان کرد: افزایش سن ازدواج باعث کاهش تعداد افراد در معرض باروری، کاهش تعدادهای باروری و افزایش خطر سقط جنین می شود.

مدیر کل ثبت احوال استان همدان با بیان اینکه در سال ۸۸ نسبت ازدواج به طلاق در استان هشت به یک بوده است، گفت: در حال حاضر از هر پنج ازدواج در استان یکی منجر به طلاق می شود.

مقصودی فر با اشاره به آماری از ۱۱ ماه امسال، ادامه داد: متاسفانه در ماه های گذشته امسال آمار ازدواج پنج و شش دهم درصد کاهش و میزان طلاق سه و نیم درصد افزایش داشته است.