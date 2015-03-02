تعامل دستگاه های فرهنگی در اردبیل مطلوب نیست

حسین آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: یکی از معضلات حوزه فرهنگ در اردبیل نبود تعامل قوی و سازنده بین دستگاه های فرهنگی است و متاسفانه حتی دلایل این عدم تعامل مشخص نیست.

وی با ذکر مثالی تصریح کرد: به عنوان مثال وقتی سرمایه گذاری به دلیل سنگ اندازی ها از سرمایه گذاری در این شهر منصرف می شود به مشکلات فرهنگی حاکم بر می گردد.

معاون فرهنگی هنری حوزه هنری استان تاکید دارد که در برخی مواقع فعالیت های فرهنگی حتی در موازات هم است و هم افزایی نیز مشاهده نمی شود.

آزاد تصریح کرد: هر چند هر دستگاه فرهنگی قالب مشخصی در برنامه های خود دارد به دلایلی که مشخص نیست تعامل بین دستگاه ها برقرار نمی شود.

وی افزود: به عنوان مثال در برگزاری یک برنامه فرهنگی از پتانسیل حوزه های مختلف به شکل مطلوب استفاده نمی شود و این خلا موجب هزینه سوزی و فرصت سوزی است.

معاون فرهنگی هنری حوزه هنری استان برخورد انحصاری دستگاه ها در برگزاری برنامه ها را نامناسب خواند و گفت: در برخی موارد مشاهده می شود که دستگاه اجرایی خاصی هر چند مشارکت کننده است تمایل دارد برنامه صرفا به نام خود وی ثبت شود.

آزاد تاکید دارد که توسعه فرهنگی شهر باید در اولویت دستگاه ها باشد و به جای نگاه جزیره ای هدف رشد و اعتلای فرهنگ شهر باشد.

وی معقتد است تا زمانی که به این نگاه دست نیافته ایم و در عمل نسبت به آن پایبند نبودیم نمی توان انتظار جهش در برنامه های فرهنگی را داشت.