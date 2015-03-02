نخستین تساوی رئال مادرید در لالیگا/ امیدها به نیوکمپ بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و پنجم رقابتهای فوتبال دسته اول باشگاه‌های اسپانیا، لالیگا یکشنبه شب با برگزاری دیدار حساس تیم‌های رئال مادرید و ویارئال ادامه یافت که در پایان دو تیم به تساوی یک بر یک دست یافتند. این نخستین تساوی رئال مادرید بعد از گذشت ۲۵ هفته در لالیگا بود.

نیمه اول این دیدار با وجود برتری رئال مادرید با تساوی بدون گل خاتمه یافت. در شروع نیمه دوم این تیم رئال مادرید بود که به گل رسید. کریستیانو رونالدو در دقیقه ۵۲ از روی نقطه پنالتی گل اول رئال را به ثمر رساند. بعد از این گل هم رئال به حملات خود ادامه داد اما جرار مورنو در دقیقه ۶۴ روی یک ضد حمله گل تساوی را به ثمر رساند.

رئال مادرید با این تساوی ۶۱ امتیازی شد تا با دو امتیاز اختلاف نسبت به بارسلونا در صدر جدول باقی بماند. حالا بارسایی‌ها امیدوار هستند، حتی در صورت حفظ این فاصله تا بازی برگشت ال کلاسیکو بتوانند در نیوکمپ حریف سنتی خود را شکست دهند و صدر جدول را از چنگ مادریدی‌ها در بیاورند.