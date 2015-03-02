مبلغین بایدبا تمامی ابزار برای نابودی دشمن آشنا باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اذن الله خدایی شامگاه یکشنبه در جمع مبلغین شهرستان ابهر،افزود: تبلیغات اسلامی به عنوان یک نهاد فرهنگی نقش بسزایی در شناساندن توطئه ها و ترفند های دشمنان به مردم دارد.

وی اظهار داشت: این سازمان برای اینکه به رسالت خود جامه عمل پوشاند در تمام فصول سال مبلغین خود را به مناطق و روستاهای محروم اعزام می کند تا مردم را نسبت به تهدیدات اجتماعی و فرهنگی که آنها را تهدید می کند آگاه کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: امروز که دشمن با ابزار فرهنگی غربی وارد عرصه شده و می خواهد خانواده ها را متلاشی کند روحانیون با تقویت ارزشهای دینی نقش موثری در خنثی کردن برنامه های شوم دشمن دارندو تاکنون هم در این امر موفق بوده اند.

حجت الاسلام خدایی تاکید کرد: روحانیون و مبلغین باید ارزشهای دینی وقرآنی را در جامعه ترویج و تعمیق دهند و ابعاد ارزش‌های دینی و مذهبی را برای قشرهای مختلف جامعه در جامعه تبیین و تشریح کنند.

وی در ادامه افزود: جامعه امروز بیشتر از گذشته به روحانیون نیاز دارد چرا که دشمن هر لحظه درصدد فتنه انگیزی بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در این میان جوانان را مورد هدف برنامه های شوم خود قرار داده ولی باید مبلغین این توطئه ها و فتنه ها را خاموش می کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تصریح کرد: مبلغین پیام آوران دینی هستند و از از زمان اسلام تاکنون نقش بسیار موثری را در تقویت ارزشهای دینی داشته اند.

حجت الاسلام خدایی با بین اینکه دشمن درصدد از بین بردن وحدت بین مردم است افزود:دشمن هیچ وقت نمی تواند وحدت بین مردم را از بین ببرد و اگر تاکنون هم برنامه ای برای این امر داشته با شکست روبه رو بوده است.