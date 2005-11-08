هزينه مسابقات چهار جانبه را فدراسيون فوتبال پرداخت خواهد كرد / از تبليغات شركت هاي كره اي در كنار زمين استفاده نمي كنيم

محمد دادكان رئيس فدراسيون فوتبال با بيان اين مطلب به خبرنگار"مهر" افزود: فدراسيون فوتبال تابع تصميات و سياست هاي سازمان تربيت بدني و دولت است و با توجه به موضع گيري هاي اخيردولت در قبال كره جنوبي مسابقات جام LG با تغيير اسپانسر طي روزهاي جمعه و يكشنبه برگزار خواهد شد.

وي اضافه كرد: در اين ديدارتبليغات دورزمين از طريق اسپانسرهاي داخلي انجام خواهد شد و كالاهاي كره اي سهمي در تبليغات دور زمين نخواهند داشت.

وي در خصوص اينكه چرا تيمهايي نظير مقدونيه كه ازجايگاه پاييني در سطح فوتبال دنيا برخوردارند به اين تورنمنت دعوت شده اند اظهار داشت: پيش ازاين قرار بود تيم ملي روماني به جاي مقدونيه دراين مسابقات شركت كند ولي در آخرين لحظات روماني به دليل مسائل سياسي اخير از حضور در ايران عذرخواهي كرد و ما ناگزير شديم تيم مقدونيه را جايگزين اين تيم كنيم.

با اين وجود كشور توگو بعنوان بهترين تيم آفريقا و پاراگوئه كه جواز صعود به جام جهاني را بدست آوردند در كنار ايران مي تواند نويد بخش بازيهاي خوب و با كيفيتي براي تيم ملي فوتبال كشورمان باشد و با توجه به اينكه اين مسابقات در روز تقويم فيفا برگزار مي شود مي تواند در بالا رفتن موقعيت ايران در رنكينگ فيفا موثر باشد.