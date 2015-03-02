شورای آموزش و پرورش زنجان نباید دچار مسائل روز شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خالقی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش افزود: آموزش و پرورش یک نهاد فرهنگی است و باید برنامه های خود را طوری تنظیم و تدوین کند که به سیستم تعلیم و تربیت ضربه وارد نشود.

وی اظهار داشت: در شورای آموزش و پرورش باید تهمیدات و برنامه کوتاه مدت و بلند مدت ۶ ماهه و ۵ ساله ارائه شود.

فرماندار سلطانیه به تمهیدات لازم برای اسکان فرهنگیان در شهرستان سلطانیه اشاره کرد و گفت: در این راستا برنامه ریزی لازم برای اسکان فرهنگیان اندیشیده شده است.

خالقی با بیان اینکه تدوین برنامه ریزی درست و کارشناسی شده باعث تقویت سیستم آموزشی و تعلیم و تربیت می شود، تاکید کرد: بایدبرای تحقق این مهم معلمان و شورای آموزش و پرورش بسیار تلاش کنند.

در ادامه این جلسه مدیر کل نوسازی مدارس استان زنجان، برنوسازی مدارس فرسوده استان زنجان اشاره کرد و یاد آورشد: در این میان آموزش و پرورش عملکرد خوبی را در سالجاری داشته است.

حسینی تصریح کرد: امسال ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی مدارس فرسوده در استان زنجان اختصاص یافته بود.