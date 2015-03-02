تعطیلی بازار اردبیل در عید نوروز فرهنگ نادرستی است

به گزارش خبرنگار مهر، قادر تقی زاده شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزی تصریح کرد: در تعطیلات عید ۹۵ درصد مغازه داران تعطیل کرده و حتی خانه نشینی را به فعالیت ترجیح می دهند.

وی افزود: دلیل ذکر شده از سوی برخی از این افراد این است که وجه مناسبی ندارد حتی در تعطیلات عید مغازه باز باشد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان با بیان اینکه این فرهنگ غلط به زیان گردشگری استان تمام می شود، ادامه داد: وقتی گردشگر به این شهر سفر می کند با مغازه های در بسته مواجه می شود.

تقی زاده اضافه کرد: این در حالی است که در سایر شهرها به این شکل نیست و همین موضوع در آمار گردشگران و ماندگاری آن ها تاثیر منفی می گذارد.

وی تاکید دارد که در طول تعطیلات عید صرفا مغازه هایی که صنعت و معدن کشیک اعلام کرده اند فعالیت دارند و باید با تغییر این عادت نادرست شور و نشاط شهر را افزایش داد.

معاون گردشگری میراث فرهنگی استان گفت: ما در جلسات پی در پی با اصناف مختلف این مهم را تشریح کرده و خواستار تغییر رویه فعالیت مغازه داران شدیم.

تقی زاده معتقد است برای اینکه بتوان به گردشگری استان رونق بخشید باید از تمامی ظرفیت های ممکن استفاده کرد.