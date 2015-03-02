به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی درباره آمار بالای بازداشتی‌های پیش از محاکمه در زندان‌های کشور و راهکار مناسب برای کاهش این تعداد از زندانیان اظهار داشت: اجرای دستورالعمل صادره رئیس قوه قضاییه است که سال ۹۲ با پیشنهاد بنده و تحت عنوان دستورالعمل ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری تدوین شد.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این دستورالعمل مربوط به زندانیان تحت قرار و در انتظار محاکمه بود و موارد جامعی در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته بود. به نظر می‌آید با وقوع یک فاصله ۲ ساله از زمان صدور و اینکه بیشتر مخاطب این دستورالعمل دادسراها هستند و قضات جدیدی که در مقطع صدور، اشراف کاملی نسبت به آن نداشتند و همچنین غفلت برخی مسئولان، این مشکلات به وجود آمده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تکیه و تأکید بر اجرای این دستورالعمل می‌تواند مشکل را حل کند. در دادگستری استان تهران تا آخرین روزهای سال و همچنین آغاز سال ۹۴، در جلسات و هم در بخشنامه‌های صادره، بر اجرای این دستورالعمل تأکید می‌کنیم.

اسماعیلی درباره مقاومت برخی قضات برای صدور احکام جایگزین حبس گفت: همه این نکات در دستورالعمل ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری آمده است و اجرای دستورالعمل رئیس قوه‌قضاییه که دستورالعملی جامع است، نیاز به تأکید مداوم برای اجرا دارد.