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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۵۳

رئیس کل دادگستری استان تهران؛

اجرای دستورالعمل رئیس قوه‌قضاییه راهکار کاهش بازداشتی های موقت

اجرای دستورالعمل رئیس قوه‌قضاییه راهکار کاهش بازداشتی های موقت

رئیس کل دادگستری استان تهران، اجرای دستورالعمل رئیس قوه‌قضاییه را بهترین راهکار برای کاهش بازداشتی‌های موقت و به طور کلی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی درباره آمار بالای بازداشتی‌های پیش از محاکمه در زندان‌های کشور و راهکار مناسب برای کاهش این تعداد از زندانیان اظهار داشت: اجرای دستورالعمل صادره رئیس قوه قضاییه است که سال ۹۲ با پیشنهاد بنده و تحت عنوان دستورالعمل ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری تدوین شد.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این دستورالعمل مربوط به زندانیان تحت قرار و در انتظار محاکمه بود و موارد جامعی در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته بود. به نظر می‌آید با وقوع یک فاصله ۲ ساله از زمان صدور و اینکه بیشتر مخاطب این دستورالعمل  دادسراها هستند و قضات جدیدی که در مقطع صدور، اشراف کاملی نسبت به آن نداشتند و همچنین غفلت برخی مسئولان، این مشکلات به وجود آمده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تکیه و تأکید بر اجرای این دستورالعمل می‌تواند مشکل را حل کند. در دادگستری استان تهران تا آخرین روزهای سال و همچنین آغاز سال ۹۴، در جلسات و هم در بخشنامه‌های صادره، بر اجرای این دستورالعمل تأکید می‌کنیم.

اسماعیلی درباره مقاومت برخی قضات برای صدور احکام جایگزین حبس گفت: همه این نکات در دستورالعمل ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری آمده است و اجرای دستورالعمل رئیس قوه‌قضاییه که دستورالعملی جامع است، نیاز به تأکید مداوم برای اجرا دارد.

کد مطلب 2509504

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