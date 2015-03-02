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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۰۲

جهت بررسی لایحه بودجه/

جلسه نوبت صبح مجلس آغاز شد

جلسه نوبت صبح مجلس آغاز شد

جلسه نوبت صبح مجلس شورای اسلامی برای بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه دقایقی پیش آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه دقایقی پیش به ریاست محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس و با حضور ۱۹۶ نماینده آغاز شد.

در جلسه روز گذشته بندهای مهمی در خصوص حل مشکل ریزگردها و افزایش سرمایه بانکها به تصویب رسید.

کد مطلب 2509505

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