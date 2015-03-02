جلسه نوبت صبح مجلس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه دقایقی پیش به ریاست محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس و با حضور ۱۹۶ نماینده آغاز شد.

در جلسه روز گذشته بندهای مهمی در خصوص حل مشکل ریزگردها و افزایش سرمایه بانکها به تصویب رسید.