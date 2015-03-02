به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم فوتبال الاهلی امارات بعد ازظهر امروز دوشنبه از دبی به تبریز پرواز خواهد کرد. سرمربی تیم الاهلی اسامی 21 بازیکن این تیم را برای دیدار با تراکتورسازی اعلام کرد که این اسامی به شرح زیر است:

ماجد ناصر، احمد مبارك، احمد محمود، عبدالعزيز صنقور، وليد عباس، محمد سبيل، يوسف السيد، عيسى سانتو، حميد عباس، عبدالعزيز هيكل، سالمين خميس، ماجد حسن، کیونگ، اسماعيل الحمادی، حبيب الفردان، سعيد جاسم، سعيد احمد، احمد خليل، وليد حسين، اسامه السعيدي، ريبيرو.

نکته جالب اینکه «خیمنز» بازیکن محروم الاهلی هم در این دیدار همراه کاروان این تیم به تبریز می‌آید تا در کنار سایر بازیکنان باشد.

طبق اعلام روزنامه‌های اماراتی، دغدغه دیگر کادر فنی تیم الاهلی علاوه بر غیبت خیمنز، سرمای هوای تبریز است که برآورد شده در سه روز آینده بین 10 تا 11 درجه سانتیگراد باشد و شب‌ها هم به صفر درجه خواهد رسید.

تیم‌های فوتبال تراکتورسازی ایران و الاهلی امارات روز چهارشنبه در دومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا در تبریز به مصاف هم خواهند رفت.