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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۱۳

علم خواه:

استفاده از نانو در صنعت موجب کاهش هزینه تولید می شود

استفاده از نانو در صنعت موجب کاهش هزینه تولید می شود

قزوین- مشاور صنعتی ستاد فنآوری نانو کشور گفت: استفاده از فنآوری نانو در صنعت بویژه در قطعه سازی می تواند به کاهش هزینه های تولید، مصرف انرژی و بالا رفتن بهره وری و درآمد کارفرمایان کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته نانو جمعی از قطعه سازان و تولیدکنندگان صنعتی صبح دوشنبه با شرکت در کارگاه تخصصی با مزایای استفاده از نانو در صنعت آشنا شدند.

حسن علم خواه در این نشست تخصصی که در سالن کنفرانس سازمان صنعت، معدن و تجارت قزوین برگزار شد اظهارداشت: با استفاده از پوشش نانو در تولید قطعات خودرو می توان تا ۷۰ درصد از تخریب سطوح و ۵۵ درصد سایش در قطعات جلوگیری کرد.

وی افزود: پایداری در دمای بالای ابزار قالب، امکان کاهش ضریب اصطکاک ابزار، امکان ایجاد پوشش مقاوم در قطعات، از مزایای اقتصادی و تولیدی استفاده از فنآوری نانو پوشش است.

قزوین

مشاور صنعتی ستاد فنآوری نانو کشور تصریح کرد: افزایش بهره وری و میزان تولید و در نتیجه درآمد و سود کارفرمایان و تولیدکنندگان، کاهش مصرف مواد اولیه از مزایای استفاده از نانو پوشش است.

وی یادآورشد: فطعات و ابزاری که از پوشش نانو استفاده می کنند تا ۵۰ درصد عمر بیشتری دارند و مقاوم ترند و در یک مورد تنها در یک واحد صنعتی قطعه سازی زمینه صرفه جویی سالانه یک میلیون یورو را موجب شده است که از تولیدکنندگان انتظار داریم از این صنعت جدید استفاده مطلوبی داشته باشند.

علم خواه در ادامه اظهارداشت: با بهره گیری از نانوپوشش ها در قطعه سازی ۶۰ تا ۷۰ درصد صرفه جویی در خرید ابزار می شود و کاهش ستاپ ابزار، کاهش دفعات تمیزکاری ابزار، کم شدن استهلاک دستگاههانیز محقق می شود.

در ادامه این نشست تخصصی به سوالات مدیران و کارشناسان صنعتی پاسخ داده شد.

کد مطلب 2509509

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