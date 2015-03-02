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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۸:۵۶

ترافیک نیمه سنگین و جوی آرام در جاده‌های کشور

ترافیک نیمه سنگین و جوی آرام در جاده‌های کشور

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه ها، به تشریح آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی کشور پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های کشور، اظهار کرد: هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - تهران و قزوین - کرج ترافیک نیمه سنگین گزارش شده و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی در ادامه گفت: بر همین اساس در تمامی راه‌ها مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام اعلام شده است.

سرهنگ رحمانی در پایان افزود: محورهای قم - گرمسار، پونل - خلخال، شمشک - دیزین، اردبیل سرچم، چمستان - واستنگه، و محور رامسر (محور فرعی جواهرده) تا اطلاع ثانوی مسدود است.

کد مطلب 2509512

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