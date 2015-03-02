به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های کشور، اظهار کرد: هم اکنون در باند جنوبی آزادراه کرج - تهران و قزوین - کرج ترافیک نیمه سنگین گزارش شده و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی در ادامه گفت: بر همین اساس در تمامی راه‌ها مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام اعلام شده است.

سرهنگ رحمانی در پایان افزود: محورهای قم - گرمسار، پونل - خلخال، شمشک - دیزین، اردبیل سرچم، چمستان - واستنگه، و محور رامسر (محور فرعی جواهرده) تا اطلاع ثانوی مسدود است.