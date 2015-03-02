به گزارش خبرگزاری مهر سردار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به اظهارات گستاخانه وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه ABS بیان کرد: کند ذهنی وزیر خارجه آمریکا به گونهای است که فکر میکند با تهدید نظامی، جمهوری اسلامی ایران از منافع قطعی خود دست برمیدارد.
وی افزود: در صورت حرکت احمقانه نظامی آمریکا علیه ایران قدرت واقعی جمهوری اسلامی را به آمریکاییها نشان خواهیم داد.
رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور با اشاره به اقتدار دفاعی و آمادگیهای فوقالعاده و تعیینکننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: ما در مصاف نظامی به گونهای عمل میکنیم که برای همیشه از شر آمریکا نجات پیدا کنیم.
سردار جزایری خاطرنشان کرد: دفاع مستحکم و آفند گسترده و پراکنده ما آمریکا را مجبور خواهد کرد از منطقه استراتژیک غرب آسیا خارج شود.
سردار جزایری در واکنش به اظهارات جان کری:
ایران در صورت حمله نظامی آمریکا قدرت واقعی خود را نشان خواهد داد
معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اقتدار دفاعی و آمادگیهای نیروهای مسلح تأکید کرد: ما در مصاف نظامی به گونهای عمل میکنیم که برای همیشه از شر آمریکا نجات پیدا کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر سردار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به اظهارات گستاخانه وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه ABS بیان کرد: کند ذهنی وزیر خارجه آمریکا به گونهای است که فکر میکند با تهدید نظامی، جمهوری اسلامی ایران از منافع قطعی خود دست برمیدارد.
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