  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۰۳

سردار جزایری در واکنش به اظهارات جان کری:

ایران در صورت حمله نظامی آمریکا قدرت واقعی خود را نشان خواهد داد

ایران در صورت حمله نظامی آمریکا قدرت واقعی خود را نشان خواهد داد

معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اقتدار دفاعی و آمادگی‌های نیروهای مسلح تأکید کرد: ما در مصاف نظامی به گونه‌ای عمل می‌کنیم که برای همیشه از شر آمریکا نجات پیدا کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر سردار سید مسعود جزایری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به اظهارات گستاخانه وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه ABS بیان کرد: کند ذهنی وزیر خارجه آمریکا به گونه‌ای است که فکر می‌کند با تهدید نظامی، جمهوری اسلامی ایران از منافع قطعی خود دست برمی‌دارد.

وی افزود: در صورت حرکت احمقانه نظامی آمریکا علیه ایران قدرت واقعی جمهوری اسلامی را به آمریکایی‌ها نشان خواهیم داد.  

رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور با اشاره به اقتدار دفاعی و آمادگی‌های فوق‌العاده و تعیین‌کننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: ما در مصاف نظامی به گونه‌ای عمل می‌کنیم که برای همیشه از شر آمریکا نجات پیدا کنیم.  

سردار جزایری خاطرنشان کرد: دفاع مستحکم و آفند گسترده و پراکنده ما آمریکا را مجبور خواهد کرد از منطقه استراتژیک غرب آسیا خارج شود.  

کد مطلب 2509513

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها