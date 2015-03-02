  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۳۲

پیش‌بینی وزیر نفت عراق از قیمت نفت

پیش‌بینی وزیر نفت عراق از قیمت نفت

وزیر نفت عراق به پیش بینی قیمت نفت در آینده پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری رویترز، "عادل عبدالمهدی" وزیر نفت عراق گفت: قیمت جهانی نفت در حال تقویت شدن است و انتظار می رود قیمت نفت خام به بشکه ای در حدود ۶۵ دلار مورد دادوستد قرار گیرد.

در همین حال، وی به این نکته اشاره کرد، فکر نمی‌کنم قیمت نفت به سطح قبلی خود برگردد و پیش بینی من از قیمت نفت، بشکه ای ۶۴ تا ۶۵ دلار است.

همچنین قیمت نفت دریای برنت در روز جمعه به بشکه ۶۲.۵۸ دلار معامله شد، این در حالی است که قیمت نفت در یک ماه پیش، یعنی ژانویه در حدود ۴۶ دلار رسیده بود.

در همین حال، میزان صادرات عراق در ماه فوریه با ۲ میلیون و ۵۳۵ هزار بشکه در روز به رقم ۳.۵ میلیارد دلار رسید.

کد مطلب 2509516
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها