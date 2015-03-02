به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری رویترز، "عادل عبدالمهدی" وزیر نفت عراق گفت: قیمت جهانی نفت در حال تقویت شدن است و انتظار می رود قیمت نفت خام به بشکه ای در حدود ۶۵ دلار مورد دادوستد قرار گیرد.

در همین حال، وی به این نکته اشاره کرد، فکر نمی‌کنم قیمت نفت به سطح قبلی خود برگردد و پیش بینی من از قیمت نفت، بشکه ای ۶۴ تا ۶۵ دلار است.

همچنین قیمت نفت دریای برنت در روز جمعه به بشکه ۶۲.۵۸ دلار معامله شد، این در حالی است که قیمت نفت در یک ماه پیش، یعنی ژانویه در حدود ۴۶ دلار رسیده بود.

در همین حال، میزان صادرات عراق در ماه فوریه با ۲ میلیون و ۵۳۵ هزار بشکه در روز به رقم ۳.۵ میلیارد دلار رسید.