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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۲۹

رسول زاده:

رشته های منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی توسعه می یابد

رشته های منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی توسعه می یابد

اردبیل - رئیس دانشکده فن آوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی گفت: رشته های منابع طبیعی این دانشگاه در آینده نزدیک توسعه خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رسول زاده شامگاه یکشنبه در حاشیه هماهنگی برنامه های اولین همایش نکوداشت فرهنگ صیانت از طبیعت در اردبیل تصریح کرد: دانشکده فن آوری کشاورزی و منابع طبیعی فعالیت آموزشی خود را در دو قسمت دنبال می کند.

وی با اذعان به اینکه این دو قسمت شامل رشته های کشاورزی و منابع طبیعی است، افزود: در رشته های منابع طبیعی مرتع و آبخیز داری، علوم و صنایع چوب و کاغذ و جنگل داری در مقطع کارشناسی دایر است.

رئیس دانشکده فن آوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی اضافه کرد: سه رشته مرتع داری، آبخیز داری و اکولوژی جنگل نیز در مقطع کارشناسی ارشد دایر شده است.

رسول زاده با بیان اینکه در مقطع دکترا رشته علوم مرتع دایر شده است، ادامه داد: در عین حال این دانشکده به دنبال توسعه تحصیلات تکمیلی این رشته ها است.

وی با تاکید به غنای منابع طبیعی استان، تصریح کرد: فعال سازی رشته های دانشگاهی با هدف غنا بخشی به عملیات صیانت از طبیعت باید مورد توجه باشد.

رئیس دانشکده فن آوری کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی در خصوص همایش نکوداشت از فرهنگ صیانت از طبیعت اضافه کرد: این همایش به همت دانشکده کشاورزی و با هدف جلب مشارکت مردمی در امر صیانت برگزار می شود.

رسول زاده افزود: یافته های علمی و نتایج پژوهش ها باید در اختیار عموم محققان و حتی مردم قرار گیرد تا شهروندان خود به عنوان بازوهای یاری گر در امر صیانت از طبیعت مشارکت کنند.

کد مطلب 2509517
محمد میرزایی ناطق

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