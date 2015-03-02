مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای طرح ادعاهای خود علیه پرونده هسته ای ایران وارد واشنگتن شد.

- شهروندان فلسطینی ساکن نوارغزه با برپایی تظاهراتی اقدام مصر مبنی بر درج نام جنبش حماس در سازمان های تروریستی را محکوم کردند.

- در انفجاری در «اسوان» مصر واقع در جنوب این کشور دو نفر کشته شدند.

- در حملات بی هدف در شهر بنغازی لیبی دست کم 2 نفر کشته و 20 نفر زخمی شدند.

- منابع رسمی اردن اعلام کردند که با قطع ارتباط اخوان المسلمین این کشور با مصر موافق هستند.

- «نبیل العربی» دبیر کل اتحادیه عرب اعلام کرد که اوضاع کنونی منطقه نیازمند همکاری همه جانبه برای مقابله با گروه های مسلح و افراطی است.

- در حمله به خودرویی که گمان می رفت متعلق به عناصر القاعده در استان شبوه بود شماری کشته و زخمی شدند.

- کره شمالی دو موشک کوتاه برد به اطراف سواحل خود شلیک کرد.

- در پی ترور «بوریس نمتسوف» رهبر مخالف روسی شهروندان روسی ساکن آمریکا در نیویورک تظاهرات کردند.

- «جان کری» و «سرگئی لاوروف» وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه امروز در سوئیس درباره پرونده هسته ای ایران و بحران اوکراین دیدار و گفتگو می کنند.