«یاغی» یاشار کمال همزمان با درگذشتش به ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، یاغی یکی از معروف‌ترین رمان‌های یاشار کمال است که نشر نیماژ این رمان را در ۱۱۰۰ نسخه و قیمت ۱۶۵۰۰ تومان وارد بازار کتاب کرده است.

یاشار کمال نویسنده رمان «اینجه ممد» و «قصه‌های جزیره» شنبه‌ این هفته در سن ۹۱ سالگی درگذشت و یاغی تازه‌ترین کتاب از آثار اوست که به فارسی ترجمه و چاپ می‌شود.

این کتاب درباره شخصیتی با عنوان چاکرجالی و نحوه مرگ اوست که امروزه مزارش در ترکیه برای مردم به عنوان آرامگاهی که شفا دهنده دردها نیز به شمار می رود شناخته شده است.

یاشار کمال در مقدمه رمان یاغی می‌گوید: «به‌نظر خودم سعی‌ و تلاش من برای شناساندن شخصیت جالب و ستودنی چاکرجالی امیدوارکننده بود. برای همین معتقدم که نسل‌های آینده به این شخصیت جالب و این مردانگی عظیم و خارق‌العاده توجه خواهند کرد و درباره‌ او دست به تحقیق و بررسی همه‌جانبه خواهند زد.

این کتاب را (تا بخش بیست‌وپنج که حمله‌ چاکرجالی به آرپاز است) با استفاده از تجارب و حرف‌های آقای رشدی نوشتم و بقیه‌ کتاب صرفاً خاطرات خود سرهنگ رشدی کباش است.

درباره‌ نحوه‌ مرگ چاکرجالی نظرات و تعاریف گوناگونی وجود دارد. اما کشته شدن چاکرجالی به‌دستِ دسته‌ سرهنگ رشدی کباش بر بسیاری از این نظرات خط بطلان کشیده و شخصیت جالب افه را بیش از پیش ظاهر و آشکار ساخته است.

قسمت دوم کتاب، «چاکرجالی را ما کشتیم»، خاطرات خود سرهنگ رشدی کباش است که به آخر کتاب افزوده‌ام. در روزنامه‌ی جمهوریت هم به‌همین صورت چاپ و منتشر شده بود. مطالب دیگری بر آن اضافه نکرد.

این کتاب برای نخستین بار در سال ۱۹۷۲ توسط کمال در ترکیه منتشر شده است و برای نخستین بار در ایران و طی سال جاری منتشر شده است.