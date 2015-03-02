غیبت دو بازیکن تیم العین در بازی مقابل نفت تهران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال نفت ایران و العین امارات فردا سه شنبه در دومین دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم می‌روند. اسامی ۲۰ بازیکن تیم العین در حالی برای این بازی اعلام شده است که نام «محمد فائز» و «سعید الکثیری» دو بازیکن اصلی العین در این فهرست دیده نمی‌شود. این دو بازیکن به خاطر مصدومیت تیمشان را در سفر به تهران همراهی نکرده‌اند.

اسامی ۲۰ بازیکن العین برای بازی با نفت تهران به این شرح است: خالد عيسى، محمود الماس، محمد سعيد بوسنده، إسماعيل احمد، مهند سالم العنزي، راشد مهير، سالم جمعة العزيزی، سعيد مصبح المنهالی، محمد أحمد، هلال سعيد، لي ميونگ جوو، احمد برمان، محمد عبدالرحمن، إبراهيم دياكيته، خليفه راشد الوحشی، عمر عبدالرحمن، راشد عيسى، ميروسلاو استوتچ، كيمبو و آسامواه ژيان.

