۶۸ وظیفه شهرداری آبادان برون سپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا شیرازی شامگاه گذشته در آئین برون سپاری ۶۸ وظیفه شهرداری آبادان اظهار کرد: این برنامه بر اساس قانون پنج توسعه صورت گرفته است.

وی در همین خصوص افزود: معاونت های فرهنگی اجتماعی، شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک، آرامستان و چندحوزه دیگر به دفاتر پیشخوان دولت محول شد.

شهردار آبادان ادامه داد: وظایف محوله که به دفاتر پیشخوان دولت داده شده است در دو نوبت صبح و بعداز ظهر انجام می شود.

شیرازی تصریح کرد: برون سپاری وظایف شهرداری را از شهری مانند مشهد الگوبرداری کرده ایم که بر اساس آن ۶۸ وظیفه شهرداری در قالب برون سپاری به بخش خصوصی سپرده شد.

وی ابراز امیدواروی کرد: با برون سپاری ۶۸ وظیفه شهرداری، از اعمال روش های سلیقه ای همکاران جلوگیری به عمل می آید.

شهردار آبادان توضیح داد: ۱۲ دفتر پیشخوان برای ۶۸ وظیفه شهرداری در نظر گرفته شده که برای آغاز هم اکنون چهار دفتر مجهز شده است.