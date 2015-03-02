  1. استانها
  2. خوزستان
۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۰۵

شیرازی:

۶۸ وظیفه شهرداری آبادان برون سپاری شد

۶۸ وظیفه شهرداری آبادان برون سپاری شد

آبادان- شهردار آبادان گفت: با برون سپاری ۶۸ وظیفه شهرداری، از اعمال روش های سلیقه ای همکاران جلوگیری به عمل می آید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا شیرازی شامگاه گذشته در آئین برون سپاری ۶۸ وظیفه شهرداری آبادان اظهار کرد: این برنامه بر اساس قانون پنج توسعه صورت گرفته است.

وی در همین خصوص افزود: معاونت های فرهنگی اجتماعی، شهرسازی، حمل و نقل و ترافیک، آرامستان و چندحوزه دیگر به دفاتر پیشخوان دولت محول شد.

شهردار آبادان ادامه داد: وظایف محوله که به دفاتر پیشخوان دولت داده شده است در دو نوبت صبح و بعداز ظهر انجام می شود.

شیرازی تصریح کرد: برون سپاری وظایف شهرداری را از شهری مانند مشهد الگوبرداری کرده ایم که بر اساس آن ۶۸ وظیفه شهرداری در قالب برون سپاری به بخش خصوصی سپرده شد.

وی ابراز امیدواروی کرد: با برون سپاری ۶۸ وظیفه شهرداری، از اعمال روش های سلیقه ای همکاران جلوگیری به عمل می آید.

شهردار آبادان توضیح داد: ۱۲ دفتر پیشخوان برای ۶۸ وظیفه شهرداری در نظر گرفته شده که برای آغاز  هم اکنون چهار دفتر مجهز شده است.

 

 

 

کد خبر 2509524

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها