محمدرضا حاجی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سه نقطه برای انتقال پایانه غرب شناسایی شده است، گفت: کارشناسان در حال بررسی این سه نقطه هستند و برای انتخاب نهایی، دسترسی این مکان به خطوط مترو و دسترسی‌هایی که بتواند شمال و جنوب پایتخت را سرویس‌دهی کند، در اولویت است. همچنین ابعاد زیست محیطی آن نیز بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: تمامی جوانبی که برای ایجاد یک پایانه باید در نظر گرفته شود، در این انتقال پیش‌بینی خواهد شد و در حال حاضر هزینه مطالعاتی و بخشی از هزینه‌های اجرایی آن برای سال ۹۴ تامین شده است. اما آنچه برای ما اهمیت دارد، احداث پایانه‌ها توسط سرمایه‌گذار بخش خصوصی است.

مدیرعامل سازمان پایانه‌ها و پارک سوارهای شهر تهران با بیان اینکه شهرداری تهران در آینده تصمیم دارد پایانه‌ها را به بخش خصوصی واگذار و تنها حضور حاکمیتی در این بخش داشته باشد، گفت: حتی ما می‌توانیم امکانات جانبی پایانه‌ها مانند پردیس خودروها و هتل‌ها را نیز به بخش خصوصی واگذار کنیم.

حاجی‌ بیگی مناطق ۱۹، ۱۸ و منطقه‌ای در نزدیکی گرمدره‌ را گزینه‌های احتمالی پایانه غرب دانست و گفت: زمینی ۳۰ هکتاری در منطقه ۱۸ داریم که امکان انتقال پایانه غرب به این زمین وجود دارد، اما با این وجود منتظریم تا کارشناسان مکان‌یابی نهایی را انجام دهند.

وی تاکید کرد: مکان مورد نظر باید بتواند دسترسی‌های لازم را برای مسافرانی که قصد سفر به شمال غرب و جنوب داشته باشد؛ در غیر این صورت ما دو پایانه احداث می‌کنیم.