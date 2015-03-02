طرح های تولیدی در روستاهای اردبیل حمایت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر طوبی در کارگاه آموزشی ارزش افزوده بر مالیات در اردبیل تصریح کرد: دهیاران باید با اطلاع رسانی مناسب روستاییان را برای اجرا و مشارکت در طرح های تولیدی تشویق کنند.

وی افزود: امور روستایی با هماهنگی فرمانداران و بخشداران از طرح های تولیدی و سرمایه گذاری به ویژه طرح های تعاونی حمایت می کند و در این راستا وام های کم بهره نیز برای متقاضی پرداخت می شود.

مدیر کل امور روستایی استاندار در عین حال به ضرورت توجیه روستاییان برای دریافت عوارض تاکید و اضافه کرد: عوارض مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده از هر روستا، دوباره به همان روستا بر می گردد.

طوبی تصریح کرد: مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیر مستقیم است که از مصرف کنندگان اخذ می گردد و دریافت و هزینه کرد این مالیات در روستاها می توانند زمینه آبادانی و عمرانی را به دنبال داشته باشد.

وی با تاکید به اینکه این مبالغ دوباره در امورات روستاها هزینه و مصرف خواهد شد، اضافه کرد: دهیاران نیز باید به توجیه روستاییان اقدام کنند.

در این جلسه داور ممی زاده بخشدار مرکزی نیز بر لزوم همکاری و برنامه ریزی دهیاران درخصوص اخذ عوارض ارزش افزوده بر مالیات و همچنین تشویق و توجیه روستائیان تأکید کرد.