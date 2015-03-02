خبرگزاری مهر رسانه برتر نمایشگاه کتاب قزوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم اختتامیه دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب قزوین که یکشنبه شب با حضور مدیرکل امور استان های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده سابق مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری و سایر مسئولان برگزار شد، خبرگزاری مهر استان به پاس حضور موثر در دهمین نمایشگاه بزرگ کتاب به عنوان رسانه برتر معرفی شد.

در این مراسم لوح تقدیر به محمدرضا جباری سرپرست خبرگزاری مهر استان قزوین از سوی دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه و اداره کل ارشاد قزوین اهداء شد.

دست اندرکاران نمایشگاه پیش از برگزاری نمایشگاه کتاب از اصحاب رسانه ای که بیشترین حضور و با کیفیت ترین اخبار را از نمایشگاه منتشر کرده و در راستای اشاعه فرهنگ کتاب گام برداشتند تقدیر کردند.

خبرگزاری مهر در نمایشگاه بزرگ کتاب قزوین بیش از 15 خبر، گزارش خبری و مصاحبه منتشر کرد.

همچنین در این مراسم از خبرگزاری ایرنا، روزنامه ولایت، روزنامه صبح وطن قزوین، هفته نامه حدیت، مینودر، روزنامه جمهوری اسلامی، انذیشه زلال، ایران، تقدیر شد.

نمایشگاه کتاب بزرگ قزوین از چهارم تا دهم اسفندماه با حضور 175 ناشر مستقل، 170 ناشر استانی، 113 ناشر نمایندگی، در 210 غرفه با 35 هزار و 268 عنوان کتاب برپا شد و مورد استقبال شهروندان و دوستداران کتاب قرار گرفت.