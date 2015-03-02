به گزارش خبرگزاری مهر، چلسی روز یکشنبه در دیدار پایانی رقابتهای جام اتحادیه در ورزشگاه ومبلی لندن با نتیجه ۲ بر صفر از سد تاتنهام گذشت.

این دهمین پیروزی «ژوزه مورینیو» در دوازدهمین فینال دوران مربیگری‌اش بود. قهرمانی در جام اتحادیه بیست و یکمین قهرمانی این مربی پرتغالی در ۱۵ سال مربیگری وی بوده است.

اولین جام مورینیو در سال ۲۰۰۵ در انگلستان و قهرمانی در همین رقابتهای جام اتحادیه بود که به ۵۰ سال بی‎جامی چلسی در فوتبال انگلستان پایان داد. اکنون چلسی در جایگاه خوبی قرار دارد که پس از پنج سال به عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ برتر برسد.

وی گفت: برای من مشکل است بدون جام زندگی کنم. جام، غذای من است. این برای من و بازیکنان تیم مهم است.

مورینیو در ادامه گفت: این برای باشگاه یک جام محسوب می‌شود اما برای این تیم جدید، اولین جام است. ما در تیممان پتر چک، جان تری، دیدیه دروگبا و هر کسی که متعلق به نسل جدید است را داریم. بنابراین به عنوان یک تیم، این جام برای ما خیلی خیلی مهم بود. انگار ۲۰ سال بود که جام نبرده بودم.