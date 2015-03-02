به گزارش خبرگزاری مهر، چلسی روز یکشنبه در دیدار پایانی رقابتهای جام اتحادیه در ورزشگاه ومبلی لندن با نتیجه ۲ بر صفر از سد تاتنهام گذشت.
این دهمین پیروزی «ژوزه مورینیو» در دوازدهمین فینال دوران مربیگریاش بود. قهرمانی در جام اتحادیه بیست و یکمین قهرمانی این مربی پرتغالی در ۱۵ سال مربیگری وی بوده است.
اولین جام مورینیو در سال ۲۰۰۵ در انگلستان و قهرمانی در همین رقابتهای جام اتحادیه بود که به ۵۰ سال بیجامی چلسی در فوتبال انگلستان پایان داد. اکنون چلسی در جایگاه خوبی قرار دارد که پس از پنج سال به عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ برتر برسد.
وی گفت: برای من مشکل است بدون جام زندگی کنم. جام، غذای من است. این برای من و بازیکنان تیم مهم است.
مورینیو در ادامه گفت: این برای باشگاه یک جام محسوب میشود اما برای این تیم جدید، اولین جام است. ما در تیممان پتر چک، جان تری، دیدیه دروگبا و هر کسی که متعلق به نسل جدید است را داریم. بنابراین به عنوان یک تیم، این جام برای ما خیلی خیلی مهم بود. انگار ۲۰ سال بود که جام نبرده بودم.
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