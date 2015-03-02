تشدید نظارت دستگاه های نظارتی بر بازار شب عید قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز، علی صادقی با تسلیت فرا رسیدن دهه فاطمیه و شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه الزهرا(س) گفت : با رسیدن به روزهای پایانی سال و افزایش تقاضای عمومی مردم برای خرید مایحتاج عمومی ، نیاز به نظارت مستمر و رسیدگی به امور صنفی بیش از سایر ایام احساس می شود و این امر می بایست به طور جدی از سوی دستگاه های نظارتی و اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه طرح نظارت بر بازار شب عید از مهمترین وظایف دستگاه های نظارتی است، افزود: متأسفانه در این ایام ، برخی از سودجویان اقدام به افزایش بی رویه قیمت ها می کنند که نظارت مستمر بازرسین اداره صنعت ، معدن و تجارت ، مجمع امور صنفی و تعزیرات حکومتی می تواند مانع سوء استفاده این افراد سودجو شود .

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک با بیان اینکه رسیدگی به معیشت مردم مهمترین وظیفه مسوولین است، افزود: اعضای ستاد تنظیم بازار و دستگاه های اجرایی وظیفه دارند با برگزاری جلسات مستمر و ارائه راه کارهای عملی ، به مهمترین دغدغه مردم در تأمین کالاهای مورد نیاز رسیدگی نمایند .

صاقی اظهارداشت: امیدواریم روزی شاهد شرایطی باشیم که در آن با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی و پایدار، نگرانی از نظر طرح تنظیم بازار وجود نداشته باشد.

فرماندار قرچک با بیان اینکه تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید همراه با توزیع عادلانه در سطح شهرستان قرچک باشد، افزود: با نزدیکی به روزهای پایان سال و تکاپوی مردم برای خرید شب عید، نظارت جدی و کنترل دقیق دستگاه های نظارتی بر اقلام پرمصرف و ضروری مردم در سطح بازار را می‌طلبد تا زمینه برخورداری همه مردم از کالاهایی که با نرخ تنظیم بازار تهیه و توزیع می گردد فراهم شود .

وی بیان داشت: میوه شب عید مردم از اهمیت زیادی برخوردار است و در شهرستان قرچک ۲۲۰ تن سیب و پرتقال لحاظ شده است که تامین این میوه ها به عهده اداره جهاد کشاورزی و توزیع و نظارت آن توسط اداره صنعت ، معدن و تجارت می باشد و امیدواریم در این خصوص هیچ مشکلی برای تامین میوه شب عید شهروندان در سطح شهرستان نداشته باشیم.

علی صادقی در ادامه به برگزاری نمایشگاه بهاره در سطح شهرستان قرچک اشاره کرد و افزود: نمایشگاه بهاره شهرستان قرچک در راستای تنظیم بازار و تسهیل توزیع کالاهای مورد نیاز شهروندان این منطقه با حضور تولید کنندگان از ۱۵ الی ۲۵ اسفند ماه در ورزشگاه شهید ملاآقایی این شهرستان برپا می شود.

فرماندار شهرستان قرچک در پایان تاکید کرد: مردم متدین شهرستان قرچک می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، کم فروشی و گرانفروشی شکایات خود را از طریق تلفن ۱۲۴ به اداره صنعت، معدن و تجارت و بازرسان مستقر در سطح شهرستان اعلام کنند تا با متخلفان و سود جویان برخورد شود.