مراودات اقتصادی بین ایلام و واسط عراق افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در دیدار با استاندار واسط عراق و هیئت همراه با بیان این مطلب تصریح کرد: با تشکیل کمیسیون های تخصصی موافقت نامه های میان مسوولان استان های ایلام و واسط اجرایی می شود.

وی همچنین از تشکیل کمیسیونی ویژه برای بررسی دلایل و مشکلات اجرایی نشدن و موانع سر راه عملیاتی شدن موافقت نامه های قبلی میان مسئولان دو استان واسط و ایلام خبر داد.

استاندار ایلام اظهار داشت: پس از سقوط رژیم بعث عراق ارتباطات بسیار خوبی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عراق برقرار شده و روز بروز بر عمق این مناسبات افزوده می شود.

وی افزود: نمونه بارز این روابط را می توان در سفر اخیر معاون اول رییس جمهوری و تعدادی از وزرا به عراق مشاهده کرد که در این دیدارها موافقت نامه های متعددی میان مسوولان دو کشور به امضا رسید.

استاندار ایلام تاکید کرد: ایلام نیز با توجه به ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق از ظرفیت و توانمندی بسیار بالایی برای توسعه روابط با استان های هم مرز خود در این کشور برخوردار است.

به گفته وی، تاکنون ملاقات های متعددی میان مقام های استان واسط در شهر کوت و ایلام برگزار شده و تفاهم نامه هایی نیز به امضا رسیده که امیدواریم هر چه سریع تر شاهد اجرایی شدن آنها باشیم.

مروارید گفت: بخش قابل توجهی از موافقت نامه های قبلی با مسوولان استان واسط اجرایی نشده است که با تشکیل کمیسیونی در حوزه های زیربنایی، تجاری و فرهنگی ضمن شناسایی دلایل این امر، راهکارهای لازم برای عملیاتی شدن آنها اتخاذ می شود.