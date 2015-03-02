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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۳۴

رسانه های صهیونیستی مدعی شدند:

اوباما در سال 2014 جلوی حمله اسرائیل به ایران را گرفت

اوباما در سال 2014 جلوی حمله اسرائیل به ایران را گرفت

رسانه های صهیونیستی مدعی شده اند که در سال 2014 رژیم صهیونیستی قصد حمله به ایران را داشته اما اوباما با تهدید به سرنگون کردن جنگنده های اسرائیل مانع انجام این حمله شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه هایی همچون ایزرائیل نشنال نیوز و آروتزشوا، امروز در گزارش هایی به نقل از برخی رسانه های عربی نوشته اند در سال 2014 «باراک اوباما» جلوی حمله اسرائیل به ایران را گرفته است. 

به گزارش این رسانه ها، اوباما در آن زمان تهدید کرده که اگر اسرائیل قصد حمله به ایران را داشته باشد جنگنده های آن را پیش از آنکه بتوانند به اهداف مورد نظر خود در ایران برسند هدف قرار داده و ساقط می کند. 

به دنبال این تهدید «بنیامین نتانیاهو» مجبور شده تا این برنامه حمله را لغو کند. 

بر اساس این گزارش، نتانیاهو تصمیم حمله به ایران را در سال 2014 اندکی پس از پی بردن به مذاکرات محرمانه آمریکا و ایران که منجر به توافق ژنو شد، اتخاذ کرده بود. 

مقامات کاخ سفید هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده اند. 

به گزارش مهر، پس از حصول توافق ژنو در نوامبر 2013، برخی رسانه ها از جمله آسوشیتدپرس مدعی شدند که مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در عمان، منجر به توافق ژنو شده است. 

این گزارش در حالی منتشر شده که با وجود مخالفت های کاخ سفید، بنیامین نتانیاهو به آمریکا سفر کرده و قرار است امروز در آیپک، و فردا دوشنبه در کنگره سخنرانی کند. 

 

کد مطلب 2509549
عبدالحمید بیاتی

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