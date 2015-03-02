اوباما در سال 2014 جلوی حمله اسرائیل به ایران را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه هایی همچون ایزرائیل نشنال نیوز و آروتزشوا، امروز در گزارش هایی به نقل از برخی رسانه های عربی نوشته اند در سال 2014 «باراک اوباما» جلوی حمله اسرائیل به ایران را گرفته است.

به گزارش این رسانه ها، اوباما در آن زمان تهدید کرده که اگر اسرائیل قصد حمله به ایران را داشته باشد جنگنده های آن را پیش از آنکه بتوانند به اهداف مورد نظر خود در ایران برسند هدف قرار داده و ساقط می کند.

به دنبال این تهدید «بنیامین نتانیاهو» مجبور شده تا این برنامه حمله را لغو کند.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو تصمیم حمله به ایران را در سال 2014 اندکی پس از پی بردن به مذاکرات محرمانه آمریکا و ایران که منجر به توافق ژنو شد، اتخاذ کرده بود.

مقامات کاخ سفید هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده اند.

به گزارش مهر، پس از حصول توافق ژنو در نوامبر 2013، برخی رسانه ها از جمله آسوشیتدپرس مدعی شدند که مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در عمان، منجر به توافق ژنو شده است.

این گزارش در حالی منتشر شده که با وجود مخالفت های کاخ سفید، بنیامین نتانیاهو به آمریکا سفر کرده و قرار است امروز در آیپک، و فردا دوشنبه در کنگره سخنرانی کند.