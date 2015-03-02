تشکیل جلسات مدیریت آب برای مقابله با خشکسالی احتمالی در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی مهدوی در جلسه شورای آب که شامگاه یکشنبه با حضور بخشداران و مدیران حوزه کشاورزی و آبیاری این شهرستان برگزار شد، با تاکید بر اینکه مدیریت آب برای سال زراعی پیش رو از وظایف مدیران شهرستان است اظهار داشت: جلسات مدیریت آب باید در تمامی بخشداری ها تشکیل شود تا با آگاهی سازی مردم به مقابله با خشکسالی احتمالی سال زراعی پیش رو بپردازیم.

وی با بیان اینکه همچون سال جاری باید در فصل زراعی پیش رو نیز مدیریت منابع آب به طور برنامه ریزی شده انجام شود افزود: با تلاشی که سال گذشته در هنگام بروز خشکسالی انجام شد تمامی اراضی کشاورزی شهرستان به زیر کشت رفت و امسال نیز همین رویکرد باید در دستور کار مدیران شهرستان و دهیاری ها قرار گیرد.

مهدوی تلاش برای رونق کشاورزی را از اولویت های شهرستان رشت برشمرد و گفت: در وضعیت کنونی هیچ چیزی مهمتر از کشاورزی و رونق آن در شهرستان رشت نیست.

فرماندار تاکید کرد: مدیران با هدایت مردم به شخم زمستانه و همینطور احداث آب بندان های جدید در راستای مدیریت آب، در فصل زراعی پیش رو اقدام کنند.

مدیر امور آب مرکزی شهرستان رشت نیز در این نشست با اشاره به لایروبی بالغ بر ۸۰ کیلومتر از انهار این شهرستان اظهار داشت: رشت در لایروبی انهار پیش تر از سایر شهرستان های استان قرار دارد.

کاویان پور آذرنگ افزود: بیش از ۵۰ درصد ایستگاه های پمپاژ آب شهرستان آماده بهره برداری است.

وی با ابراز نگرانی از کاهش حجم آب کنونی ذخیره شده در سد سفیدرود بیان کرد: در حال حاضر ۴۳۱ میلیون مترمکعب آب در مخزن سد جمع آوری شده است که نسبت به سال گذشته با کاهش ۳۰ میلیون مترمکعبی مواجه است.

آذرنگ ادامه داد: با چنین کاهش حجمی، نیاز است که وضعیت موجود را همچون سال گذشته مدیریت کنیم.

وی با اشاره به سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه مدیریت منابع آب تاکید کرد: سیاست های کشور بر این مبنا است که از منابع آب زیرزمینی به صورت متعادل استفاده شود و این امر نیز نیازمند مدیریت مسئولان و هدایت درست کشاورزان است.

رییس جهاد کشاورزی شهرستان رشت نیز در ادامه شورای آب این شهرستان، با بیان اینکه اجرای شخم زمستانه در سطح اراضی این شهرستان انجام شده اظهار داشت: با توجه به گزارش های واصله از سطح شهرستان، در ۶ هزار هکتار از اراضی شهرستان شخم زمستانه توسط کشاورزان انجام شده است.

علی اکبر منصوری به تسهیلاتی که برای خرید دستگاه ها و ماشین آلات کشاورزی به فعالان این حوزه اعطا شده است اشاره کرد و افزود: امسال ۴۶ دستگاه تراکتور، ۱۶ کمباین، ۲۳۷ تریلر و ۲۵ دروگر بین کشاروزان توزیع شده است که در ۸ سال گذشته بی سابقه بوده است.

وی ادامه داد: اعطای تسهیلات به کشاورزان برای خرید ماشین آلات همچنان ادامه دارد.

رییس شورای شهرستان رشت نیز در این نشست بر کمک به وضعیت کشاورزان با مدیریت بهتر منابع آب تاکید کرد و گفت: برای مقابله با کمبود آب تلاش همه جانبه و نگرش کمک به وضعیت کشاورزان در تمامی سطوح مدیریتی نیاز است.

اسماعیل حاجی پور با اعلام آمادگی شهرداری و شورای رشت برای کمک به مدیران در مدیریت آب و لایروبی انهار افزود: مدیریت منابع آب باید در بالادست و پایین دست به طور عادلانه انجام شود و با کمک گرفتن از دستگاه های نظارتی، امنیت آبرسانی به مزارع را تامین کرد.

شایان ذکر است شهرستان رشت شامل ۷ شهر، ۶ بخش، ۱۸ دهستان و ۲۹۷ روستا است.