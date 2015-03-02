تاثیر بیماری های اسکلتی عضلانی بر کیفیت زندگی افراد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جمالزاده اظهار داشت: بیست و ششمین کنگره فیزیوتراپی ایران با شعار "نیم قرن تجربه بالینی، پشتوانه بهبود کیفیت زندگی"، هم زمان با پنجاهمین سال تاسیس انجمن فیزیوتراپی ایران و با هدف به روز کردن اطلاعات و دانش فیزیوتراپیست ها و سایر گروه پزشکی و ارائه نتایج تحقیقات انجام شده در زمینه نقش فیزیوتراپیست در پیشگیری و درمان بیماری ها برگزار می گردد.

دبیر اجرایی بیست و ششمین کنگره فیزیوتراپی ایران گفت: انجمن فیزیوتراپی ایران سالیانه چند سمینار تخصصی در باره موضوعات مختلف برگزار می نماید اما کنگره سالیانه که در اردیبهشت هر سال برگزار می گردد جنبه عمومی داشته و محورهای مختلف مانند فیزیوتراپی در بیماری های سیستم اسکلتی عضلانی، عصبی، اختلالات و انحرافات ستون فقرات، حرکات اصلاحی، صدمات ورزشی، اطفال، سالمندان، سلامت زنان، قلب، عروق و تنفس و مشکلات پوستی و زیبایی با تاکید بر ارائه اطلاعات کاربردی به همکاران فیزیوتراپیست به بحث و گفتگو گذاشته می شود. همچنین از ویژگی های بیست و ششمین کنگره فیزیوتراپی ایران ارائه روش های درمانی نوین فیزیوتراپی شامل درمان های دستی، الکتروتراپی و ورزش درمانی به همکاران فیزیوتراپیست است.

جمالزاده افزود: امروزه فیزیوتراپی تنها کاربرد دستگاه در مراکز درمانی نیست بلکه فیزیوتراپی مجموعه خدماتی برای افراد جامعه است تا حداکثر حرکت و توانایی عملي خودرا در طول دوران زندگی حفظ نموده، و در صورت هر نوع كاهش حرکت و توانایی عملي ناشی از آسيب های مختلف، آن راتوسعه و به حالت اولیه برگردانند. با این تعریف نقش فیزیوتراپیست جهت شناسایی اختلالات عملکردی و پتانسیل های حرکتی افراد برای پیشگیری، بهبود، درمان و نوتوانی آشکار می گردد. این نگرش ایجاب می نماید کنگره های فیزیوتراپی با بالاترین کیفیت برگزار تا فیزیوتراپیست توانایی لازم جهت ارائه خدمات مطلوبتر و افزایش کیفیت زندکی آحاد جامعه را کسب نمایند.

وی گفت: بیماری های اسکلتی عضلانی کیفیت کار و زندگی افراد جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند. از جمله مواردی که این بیماری ها را به دنبال دارد کم تحرکی است. کم تحرکی یکی از مشکلات مهم امروز کشورهاست که روز به روز در حال افزایش بوده و سلامت انسان را به خطر انداخته است. در این بین سازمان های مختلفی در تلاش هستند تا به نحوی از شدت و عوارض آن در بین افراد جامعه از کودک تا افراد مسن بکاهند و فیزیوتراپی به عنوان یکی از رشته های پزشکی می تواند به کمک این سازمانها آمده و ضمن شناسایی و مبارزه با عوامل ناتوان کننده در بهبود کیفیت زندگی نقش موثر ایفا نماید.

دبیر اجرایی بیست و ششمین کنگره فیزیوتراپی ایران افزود: در این کنگره در کنار سخنرانی ها، پانل و کارگاها ی تخصصی فیزیوتراپی نیز برگزار خواهد شد. همچنین شرکت های تولید کننده و وارد کننده تجهیزات فیزیو تراپی آخرین تجهیزات الکتروتراپی، آب درمانی و ورزش درمانی را در معرض دید علاقه مندان خواهند گذاشت.

وی یادآور شد: علاقمندان جهت ثبت نام و دریافت اطلاعا ت بیشتر و همچنین ارسال مقالات می توانند به سایت اینترنتی انجمن فیزیوتراپی ایران به آدرس www.iran-pta.ir مراجعه کنند.

بیست و ششمین کنگره فیزیوتراپی ایران با شعار "نیم قرن تجربه بالینی، پشتوانه بهبود کیفیت زندگی"، همزمان با پنجاهمین سال تاسیس انجمن فیزیوتراپی ایران از ۲ تا ۴ اردیبهشت ۹۴ در هتل المپیک تهران برگزار می شود.